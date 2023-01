SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os candidatos interessados em ingressar na USP (Universidade de São Paulo) por meio da nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) tem até o meio-dia desta terça-feira (31) para se inscrevem no Enem-USP.

A nova modalidade oferece 2.917 vagas em diversos cursos da universidade e substitui o Sisu, sistema federal de seleção unificada.

Do total de vagas, 599 serão reservadas para candidatos na modalidade de ampla concorrência (vagas para todos os candidatos, sem exigência de nenhum outro pré-requisito), 1.233 para estudantes EP (destinadas a quem tem renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas brasileiras) e 1.085 para estudantes PPI (destinadas aos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas).

Todos os inscritos, segundo a Fuvest, concorrerão às vagas de ampla concorrência. No ato da inscrição, o candidato deverá informar se também concorrerá às vagas destinadas às políticas de ações afirmativas.

A taxa de inscrição é de R$ 10 e também precisa ser paga nesta terça. Ao término da inscrição pelo site, é gerado um boleto que deve ser pago até o dia do vencimento na rede bancária.

Aos candidatos autodeclarados pretos ou pardos, a matrícula na vaga PPI somente será confirmada após validação da autodeclaração de raça do candidato por comissão composta especificamente para esse fim, segundo procedimento de heteroidentificação complementar, definido pelo Conselho de Inclusão e Pertencimento da USP.

QUEM PODE PARTICIPAR

Podem participar os estudantes que já concluíram o ensino médio ou equivalente; quem já têm diploma de curso superior oficial ou reconhecido, devidamente registrado; ou que tenham feito as provas do Enem referente ao ano de 2022.

INSCRIÇÃO

A inscrição é feita no site da Fuvest. Para se registrar, o candidato deve informar o CPF e outros dados pessoais; se deseja solicitar isenção da taxa de inscrição; se quer concorrer às vagas de ações afirmativas, além das vagas de ampla concorrência; sua área de interesse -exatas, biológicas ou humanas- e três cursos dentro da respectiva área de conhecimento.

De 13 a 15 de fevereiro, o candidato poderá alterar as opções de cursos dentro da área escolhida no momento da inscrição.

A divulgação dos aprovados em primeira chamada será feita em 17 de fevereiro. As matrículas virtuais serão feitas de 22 a 27 de fevereiro.