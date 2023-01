O Duque de Caxias Futebol Clube lamentou o acidente sofrido pela delegação do Esporte Clube Vila Maria Helena, time de futebol de Duque de Caxias (RJ), na madrugada desta segunda-feira (30), na BR-116, em Além Paraíba, Minas Gerais. A delegação voltava da Copa Nacional, disputada em Ubaporanga, também em Minas Gerais.

No acidente com o ônibus, que caiu de uma altura de 10 metros e ficou de cabeça para baixo dentro de um riacho, quatro pessoas morreram – três adolescentes com idades entre 14 e 17 anos – e um adulto. Vinte e nove pessoas ficaram feridas.

Em nota, o Duque de Caxias, clube da Baixada Fluminense, informa que decretou luto de sete dias e manifesta solidariedade a atletas, comissão técnica, amigos e familiares das vítimas. “Por conta disso, todas as atividades das categorias de base previstas para esta semana foram suspensas, e o clube decreta luto de sete dias”, diz o texto.

Os quatro mortos eram todos integrantes do time de futebol sub-20 do Esporte Clube Vila Maria Helena, que foi campeão na categoria sub-18 e vice-campeão na sub-16, da Copa Nacional.

Em Leopoldina, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que alguns dos passageiros feridos foram retirados do riacho em estado grave. As vítimas foram socorridas em hospitais de Leopoldina e de Além Paraíba.

Segundo a prefeitura de Além Paraíba, 22 pessoas estão sendo atendidas no hospital São Salvador – dois adultos, entre os quais, um jovem de 19 anos, e 20 menores de 18 anos. “Quatro pacientes requerem cuidados especiais, sendo que três adolescentes passaram por cirurgias e se recuperam na UTI [unidade de terapia intensiva] e outro em unidade intermediária”, informou a prefeitura.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informa que abriu inquérito para apurar os fatos. “Algumas vítimas que receberam alta do hospital já foram ouvidas. O motorista, assim que possível, também será ouvido. Os corpos das quatro vítimas fatais confirmadas serão encaminhados ao Posto Médico Legal de Juiz de Fora para identificação”, acrescenta a nota.

