Os quatro corpos das vitimas que morreram no grave acidente na BR-116 em Além Paraíba foram liberados pelo Instituto Médico Legal (IML) de Juiz de Fora para o sepultamento.

Segundo a Polícia Civil, os corpos são de dois adolescentes de 15 anos e outro de 13, além de um homem de 18 anos.

Ainda, de acordo com a Polícia Civil, a perícia dos corpos foi feita na tarde desta segunda (30), no Posto Médico Legal de Juiz de Fora. A equipe finalizou os procedimentos de necropsia e a causa da morte, segundo o médico-legista, são as múltiplas lesões nos corpos em função do trauma provocado pela batida.

O ACIDENTE

Três adolescentes e um adulto morreram e outras quatro pessoas estão em estado grave após um grave acidente na BR-116 em Além Paraíba na madrugada desta segunda (30). O ônibus, que transportava o time juvenil Esporte Clube Vila Maria Helena, de Duque de Caxias, caiu de uma ponte após o motorista perder o controle da direção.

A Polícia Civil informou que foi instaurado inquérito para apurar os fatos. Além disso, de acordo com a corporação, algumas vítimas que receberam alta do hospital já foram ouvidas. O motorista, assim que possível, também será ouvido.

