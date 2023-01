GOIÂNIA, GO (UOL/FOLHAPRESS) - Um rapaz gravado ontem lutando contra a enxurrada provocada pelas fortes chuvas em Goiânia foi encontrado morto na manhã desta terça (31). Warley de Melo Adorno, 22, contrariou pedidos da família para que esperasse o fim do temporal antes de sair porque, segundo amigo da vítima, tentava participar de uma entrevista de emprego na capital goiana.

Uma pessoa conseguiu registrar o momento em que o jovem, por volta das 14h30, com roupa para enfrentar as chuvas, tentava passar com uma motocicleta pela Avenida C-107, no Jardim América, região sudoeste da capital. Devido à força das águas ele não consegue, cai e é arrastado para dentro do Córrego Cascavel, às margens da via.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e iniciou as buscas com mergulhadores e drones. Segundo o capitão Jonathan Alves Soares, o corpo de Warley foi encontrado a cerca de 4 km do local da queda.

"As buscas se concentraram em toda a extensão, que tem pedras, bueiros e pontes; o corpo foi encontrado preso às margens do Córrego Cascavel. Sabíamos da dificuldade do trabalho por causa do volume da chuva", disse o capitão.

Um amigo de Warley, que acompanhou as buscas e pediu para não ser identificado, disse que o jovem estava a caminho de uma entrevista de emprego. "Ele estava de férias, mas procurando um novo trabalho". Segundo ele, familiares chegaram a falar para que o motociclista esperasse a chuva passar para sair de moto, mas ele não atendeu aos pedidos.

Warley morava em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. A moto dele foi encontrada na noite de ontem perto da estrutura de proteção de uma ponte. Parentes do jovem reclamaram também da falta de proteção no local onde a vítima caiu.

Procurada pela reportagem, a prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, afirma que o guard rail é instalado para que veículos não caiam ou sejam arrastados para a margem ou leito dos mananciais de água, e não são projetados para contenção de pedestres e motociclistas.

É sempre recomendado que pedestres e motociclistas evitem transitar em pontos de captação da água da chuva para evitar acidentes. São realizados monitoramentos constantes nos pontos de alagamentos e feita limpeza periódica das bocas de lobo para evitar o acúmulo de água das vias.

Secretaria Municipal de Infraestrutura de Goiânia