SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As articulações para as eleições na Câmara e no Senado, o aval de Lula para o Exército no dia 8 de janeiro, o novo golpe que frauda cartão por aproximação e outras notícias para começar esta quarta-feira (1).

GOVERNO LULA

Moro e PSDB anunciam apoio a Marinho no Senado; governo mobiliza base por Pacheco. Três senadores do PSD, partido de Pacheco, declaram voto em ex-ministro de Bolsonaro.

GOVERNO LULA

Exército teve aval de Lula para vetar PM em acampamento na noite de ataques golpistas. General citou a presidente risco de desastre, caso prisão de golpistas ocorresse ainda na noite de 8 janeiro.

GOVERNO LULA

Intervenção federal termina com cúpula da Segurança Pública renovada no DF

Ricardo Cappelli volta para o Ministério da Justiça, e delegado próximo ao PT deve assumir secretaria no Distrito Federal

POLÍTICA

Moraes autoriza a PF a interrogar Valdemar Costa Neto sobre minuta do golpe. Presidente do PL, partido de Bolsonaro, disse que propostas com o mesmo teor do documento circularam em Brasília.

YANOMAMI

FAB inicia restrição do espaço aéreo em terra yanomami para combater garimpo. Operação cria três zonas no território indígena e instala radar para aumentar controle do tráfego.

GOVERNO LULA

Rui Costa tenta emplacar esposa enfermeira em tribunal de contas na Bahia. Esposas de Renan Filho e Wellington Dias também foram indicadas a tribunais; na Bahia, indicação causa constrangimento.

ECONOMIA

Americanas começa demissões no Rio e em Porto Alegre. Empresa diz que suspendeu contratos de serviços terceirizados.

EQUILÍBRIO E SAÚDE

Tarcísio sanciona lei que permite distribuição de Cannabis medicinal pelo SUS

Projeto de lei foi aprovado em dezembro pela Assembleia Legislativa de São Paulo; 'Grande vitória', disse o governador

MUNDO

General americano prevê guerra com a China em 2025. Influente deputado concorda com avaliação de que Taiwan será estopim, e tema gera discussão.

MUNDO

Irã condena casal a dez anos de prisão por dança romântica em frente a monumento. Vídeo de ato foi abraçado por manifestantes que protestam contra regime do país desde o ano passado.

TECNOLOGIA

Conheça o novo golpe que frauda cartão de crédito por aproximação. Brasileiros usam vírus inédito para desviar recursos em compras com essa tecnologia.

COTIDIANO

Grupo saudita oferece R$ 30 milhões por casco de porta-avião, e Marinha adia afundamento. Naufrágio estava previsto para ocorrer na quinta (1º); advogado diz que ainda não recebeu resposta sobre negociação.

CULTURA

Wallace, do vôlei, é punido pelo clube após post sobre tiro em Lula. Jogador pediu desculpas e disse que jamais incitaria a violência.