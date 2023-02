SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi preso em flagrante por espancar a cadela de um vizinho, na cidade de Catalão (GO). O suspeito, de 36 anos, teria pulado um muro para invadir a casa da vítima, atacando seu animal de estimação, uma cadela da raça pug.

Uma câmera de segurança instalada no quintal da casa gravou as agressões, exibindo cenas fortes de violência. Nelas, o homem levanta a cadela e a joga com força contra o chão inúmeras vezes, até o animal perder a consciência completamente. Além disso, segundo a Polícia Civil do estado, ele também teria usado um cabo de vassoura no ataque, deixando inúmeros ferimentos visíveis no pet.

Em depoimento, o vizinho teria alegado que se irritou com os latidos da cadela, que perturbariam seu sossego, mas que atacou o animal depois de ele avançar sobre o homem. Esse suposto movimento de defesa não foi registrado no trecho da gravação compartilhado nas redes sociais.

Além das marcas no corpo da pug, de 4 anos, a polícia também encontrou uma poça de sangue no quintal em que o ataque aconteceu, segundo a nota enviada à reportagem na manhã desta quarta-feira (1). O caso foi registrado no início da tarde de domingo (29/01).

O suspeito foi preso em flagrante poucos minutos após o ataque, em sua casa. Ele não teve a identidade divulgada pela polícia e a polícia não informou se ele continua detido, mas destaca que ele já foi indiciado por abuso ou maus-tratos a animais. Se condenado, a pena pode chegar a três meses a um ano de prisão, e multa.

Já o animal foi levado a um hospital veterinário para atendimento, com ferimentos aparentemente graves, e permanecerá internado "até a realização dos exames necessários".