RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - A alegoria gigante do Galo da Madrugada de 2023 será batizada de Galo Preto Ancestral, uma reverência à cultura afro-brasileira e à população negra. O maior bloco de Carnaval do mundo vai desfilar pelas ruas do Recife no dia 18 de fevereiro.

Mais de sete toneladas de insumos serão usadas na escultura gigante (de 28 metros de altura), incluindo a estrutura de ferro. A alegoria ficará posicionada na ponte Duarte Coelho, no centro da cidade, sobre o rio Capibaribe, que corta a cidade.

É a primeira vez que o Galo reverencia pretos e pardos e a cultura africana. As pontas das asas, por exemplo, serão douradas em alusão a Oxum, orixá das águas.

No pescoço do Galo haverá um colar dourado no estilho gargantilha africana, e a causa terá todas as cores do arco-íris. Mosaicos de espelhos serão confeccionados com DVDs descartados -90% dos material utilizado é reciclável.

O Galo deste ano também terá traços cubistas e angulosos, inspirados no artista espanhol Pablo Picasso.

Os responsáveis pela alegoria são o artista plástico Leopoldo Nóbrega e a design e arquiteta Germana Xavier, e artesãs de comunidades do Recife participaram do processo. A roupa que vestirá o Galo foi confeccionada com tecidos descartados do Polo de Confecções do Agreste.

O Galo gigante será montado a partir da noite do dia 16 de fevereiro, antevéspera do desfile.

Neste ano, o tema do bloco será "Viva a vida, viva o frevo, viva Enéas", em alusão à volta do Carnaval após dois anos de restrição por causa da pandemia e ao fundador do bloco, Enéas Alves Freire, que morreu em 2008, aos 86 anos -as homenagens pelo centenário de Enéas não puderam ser feitas em 2021 em razão da Covid.

Ary Nóbrega, responsável pelas alegorias do bloco por 30 anos, também será homenageado no Carnaval deste ano. O artista morreu em abril de 2020.

Carnaval do Recife Em 2023, o tema do Carnaval da capital pernambucana é "Voltei, Recife, com todos os carnavais". Nomes como Alceu Valença, Elba Ramalho, Caetano Veloso e Pabllo Vittar estão entre as atrações confirmadas, além de Geraldo Azevedo, um dos homenageados deste ano.

A cidade terá 44 polos de folia, sendo oito na região central. Para os quatro dias estão previstas cerca de 2.800 apresentações.

A ocupação da rede hoteleira deverá superar 90%, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Pernambuco. Segundo a prefeitura, a expectativa é que 226 mil pessoas circulem pelo Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes no período.

Olinda também já anunciou sua programação, com dezenas de blocos pelas ladeiras do centro histórico e atrações como Alceu Valença e Elba Ramalho.

Além de espaço para o frevo, o Carnaval de Olinda terá uma noite dedicada ao brega, no palco montado na praça do Carmo. O Homem da Meia-Noite, que desfila na virada de sábado para domingo de Carnaval, no bairro do Bonsucesso, vai homenagear oito representantes da folia local.