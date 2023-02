RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O calendário do Carnaval de rua do Rio de Janeiro sofreu alterações após o cancelamento do Bloco da Preta, anunciado pela produção do evento nesta quarta-feira (1º). O desfile do Bloco Carrossel de Emoções, inicialmente previsto para ser realizado no sábado (4), foi transferido para o dia 12.

A assessoria de Preta Gil informou que as atividades de Carnaval da cantora foram canceladas para que ela se dedique ao tratamento contra o câncer no intestino diagnosticado no início do mês.

"Este ano não conseguirei realizar os blocos, vou seguir meu tratamento oncológico com foco na cura, mas tenho certeza que no próximo ano estaremos juntos novamente!", escreveu a cantora nas redes sociais.

A lista de megablocos ?que reúnem mais de 100 mil pessoas? autorizados pela Prefeitura a desfilar passa a ter sete integrantes, ainda assim um recorde no Rio. São eles: Bloco da Lexa, Chora me Liga, Carrossel de Emoções, Cordão da Bola Preta, Fervo da Lud, Bloco da Anitta, e Monobloco.

Com a mudança no calendário, quem abre a programação é o Bloco da Lexa, que estreia no Carnaval carioca com a expectativa de arrastar 500 mil foliões neste domingo (5) pela Avenida Presidente Antônio Carlos, no Centro.

O Bloco Carrossel de Emoções passou para o domingo (12), um dia depois do desfile do Chora Me Liga.

Já no sábado de Carnaval, o Cordão da Bola Preta espera levar 1 milhão de pessoas para o centro do Rio. O cronograma segue com Fervo da Lud, na terça-feira, dia 21.

No sábado após o Carnaval, dia 25, é a vez do Bloco da Anitta. Já o Monobloco encerra a festa dos megablocos no domingo, dia 26.

A concentração de todos os desfiles está prevista para as 7h, com saída dos cortejos às 8h e encerramento ao meio-dia.

De acordo com a Riotur, são esperados cinco milhões de foliões pelas ruas da cidade. Para ajudar os cariocas e turistas a localizar os mais de 400 blocos autorizados, a prefeitura lançou um aplicativo gratuito com a lista de todos os cortejos.

"O aplicativo 'Partiu Bloquimmm' disponibiliza a localização dos blocos com total acessibilidade e um filtro por regiões e datas. Está disponível em três línguas e com geolocalização, ou seja, os blocos aparecem separados por bairros e com trajetos detalhados. O usuário encontra ainda textos sobre a história de cada bloco no aplicativo", explicou a vice-presidente da Riotur, Andrea Feio.

A lista dos desfiles também está disponível no site oficial do carnaval.

Para atender o público, a prefeitura vai disponibilizar 34 mil banheiros químicos ao longo dos trajetos e mil contentores de 240 litros. A Secretaria Municipal de Saúde vai operar com 220 ambulâncias e oito postos médicos nos locais dos desfiles.

A Riotur informou que colocou à disposição da Polícia Militar dez torres de observação, cuja localização ainda será definida pela corporação. A PM fará os controles de acesso no entorno da Avenida Presidente Antônio Carlos com detectores de metais e revista de foliões.

De acordo com o município, os custos operacionais de infraestrutura previstos nos itens do Caderno de Encargos do Carnaval de Rua do Rio, no valor de R$ 39 milhões, serão captados por patrocínio.

CARNAVAL NA SAPUCAÍ

Para os amantes dos desfiles das escolas de samba, os ensaios técnicos do Grupo Especial e da Série Ouro estão sendo realizados aos sábados e aos domingos.

Para atender ao público, as estações Central e Praça Onze do Metrô funcionam excepcionalmente até a meia-noite aos domingos, enquanto houver ensaios. As demais estações do sistema fecham às 23h e, a partir desse horário, funcionam apenas para desembarque, como de praxe, aos domingos. Aos sábados, o Metrô opera em horário normal.

*

CALENDÁRIO DOS ENSAIOS TÉCNICOS E A TRADICIONAL LAVAGEM DA PISTA

SÁBADO 04/02/2023

19h30 ? Em Cima da Hora

20h30 ? Império da Tijuca

21h30 ? Acadêmicos de Niterói

22h30 ? São Clemente

DOMINGO 05/02/2023

20h30 ? Salgueiro

22h ? Portela

SÁBADO 11/02/2023 ? TESTE DE SOM E LUZ

18h30 ? Lavagem da pista

20h30 ? Vila Isabel

22h ? Viradouro

DOMINGO 12/02/2023 ? TESTE DE SOM E LUZ

20h30 ? Beija-Flor

22h ? Grande Rio