SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, lamentou publicamente a morte da jornalista Glória Maria, ocorrida nesta quarta-feira (2).

"Gloria Maria quebrou paradigmas e abriu caminhos para todas as mulheres no jornalismo. Será para sempre exemplo de talento e coragem", escreveu a mulher do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas redes.