SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Anitta, 29, usou suas redes sociais nesta quarta (1) para falar sobre a ansiedade que está sentindo em relação ao Grammy, que acontecerá no próximo domingo, 5 de fevereiro, na Califórnia (EUA).

A estrela foi indicada na categoria de Artista Revelação, e confessou que está nervosa e "pirando o cabeção".

"Bom, agora, sim, galera. Agora, sim, pra todo mundo que me perguntou: como é que estava a ansiedade pra semana do Grammy, etc. Agora, sim, eu entrei na energia da semana do Grammy e agora, sim, eu estou pirando o cabeção. Porque como eu disse pra algumas pessoas, eu não entro na energia do evento muito antes, porque senão fica muita ansiedade, muita pressão, muito nervosismo, muito tempo antes do que é pra ser e é desnecessário, né?", começou a carioca.

"Então, eu estava aí cheia de show pra fazer, cheia de compromisso e eu não queria entrar numa energia antes da hora. Mas agora já está na hora. Já estou aqui em Los Angeles (EUA). Falta pouco pro evento e, cara, a cidade inteira, o país inteiro, gira em torno disso. A minha categoria é uma coisa bizarra, as pessoas fazem bolão, fazem apostas. Em Vegas, tem um lugar que faz apostas oficiais, e eu estou na frente das apostas. Todo mundo está apostando que eu vou ganhar e, assim, é muita responsabilidade pra mim. Muito peso", continuou.

"E eu nunca acho que eu vou ganhar nada. Tanto agora também, não acho agora, nunca acho. Sempre acho que eu vou perder, e aí com esse meu achismo de que eu vou perder, fica uma coisa, né? Todo mundo falando: 'Ai, não. Quem vai ganhar é ela', aí nas apostas o povo fica apostando em mim e eu fico: 'Gente, eu perco e olha quanta gente perde as apostas' e o dinheiro, é muita responsa. Você se sente assim? É um pesão", apontou.

"Mas é mara. Estou adorando. A cidade aqui gira em torno do Grammy. Vocês não têm noção. É bizarro. A minha categoria é uma das mais importantes. E é muito nervosismo. A gente está começando agora os primeiros eventos, as participações e eu tenho vários eventos pra ir essa semana. Antes do evento, eles fazem muitas festas, muitos eventos, muitas coisas e eu vou estar em grande parte deles. Então, a gente começa agora um pouco dos compromissos e agora, sim, está dando um superfrio na barriga", confessou.

"Só que, na verdade, eu falei isso que eu nunca acho que eu vou ganhar e tal, mas, pra mim, fato, pra todo mundo que está aqui, quando eu converso, ser nomeado já é tipo a vitória. Porque todo mundo que é nomeado, tudo aqui gira em torno das pessoas que foram nomeadas, sabe? Eu sei que vocês estão muito curiosos sobre isso, e não tem outra pessoa do Brasil aqui participando do evento. Então, eu vou postar o máximo que eu conseguir que eu lembrar no meio de todos os 'quicquic e quacquaquas'", finalizou.

GRAMMY AWARDS 2023

A entrega das estatuetas começa às 22h (horário de Brasília), na Crypto.com Arena, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Além da cerimônia, haverá um pré-show a partir das 21h30, com detalhes do evento e entrevistas exclusivas com os convidados no tapete vermelho.

A transmissão oficial será pelo canal TNT e pela HBO Max. Para quem não conseguir assistir ao vivo, tanto a prévia como a festa ficarão disponíveis por duas semanas no streaming.

O comediante Trevor Noah apresentará o Grammy Awards pela terceira vez.

QUEM SE APRESENTARÁ NA PREMIAÇÃO?

Harry Styles, Sam Smith, Bad Bunny, Lizzo, Brandi Carlile, Kim Petras, Luke Combs, Mary J. Blige e Steve Lacy tiveram suas performances confirmadas até o momento.

QUEM SÃO OS INDICADOS?

Anitta foi indicada ao Grammy pela primeira vez, na categoria de "Artista Revelação do Ano". A brasileira pode ser a primeira latina a vencer a categoria em mais de 50 anos. Ela vai disputar o prêmio com Omar Apollo, Domi & JD Beck, Muni Long, Samara Joy, Latto, Maneskin, Tobe Nwigwe, Molly Tuttle e Wet Leg.