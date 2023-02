RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - Uma das principais atrações do verão na região Sul, o Planeta Atlântida retorna ao calendário de festivais após dois cancelamentos. As edições de 2021 e 2022 não aconteceram devido ao avanço de casos da Covid-19.

Ele acontece nesta sexta (3) e sábado (4) em Xangri-lá, no litoral norte do Rio Grande do Sul. No total, são mais de 24 horas de música e atrações, como Gloria Groove, Luísa Sonza, Ivete Sangalo, Ludmilla, Luan Santana, Armandinho e Jão.

Vitor Kley também marca presença no festival. O gaúcho, quando criança, curtia a praia de Atlândida, onde é realizado o festival, e tinha o sonho de ir ao evento. Agora, sobe ao palco como uma das atrações.

"Meu irmão mais velho ia e eu esperava chegar aos 14 ou 15 para poder ir. Mas, muito cedo, fui para Santa Catarina e não tive a oportunidade como espectador. Depois, o Armandinho me convidou para ir ao camarim e sentir os bastidores. No ano seguinte, me levou para cantar com ele."

O cantor espera se emocionar ao voltar ao festival após a pandemia e promete músicas do disco "A Bolha" (2020), indicado ao Grammy Latino, e novidades, como "Tudo Me Lembra Você" e "Tudo Pah", em parceria com Priscilla Alcantara ? que também se apresenta no festival.

"Depois de uma pandemia, a gente está na fissura para subir no palco e encontrar os amigos. A atmosfera de festival é muito massa. Da nossa geração, vai ter os Lagum, a volta do Reação em Cadeia, que é do meu amigo Jonathan Corrêa, o próprio Armandinho. Celebrando a vida ainda mais."

O evento, que ocorreu ininterruptamente entre 1996 e 2020, espera receber mais de 80 mil pessoas nos dois dias de festival. Além dos shows marcados nos palcos Planeta e Atlântida, a pista da Arena Coke Studio comportará uma balada interna, em um espaço de 150 m², com DJs e uma atração nacional surpresa. Ainda há outras formas de diversão como uma roda-gigante.

Qual é o line-up completo e grade de horário?

DIA 3 - PALCO PLANETA

18h30 Lagum

20h Gloria Groove

21h30 Jota Quest

23h Matheus e Kauan

00h30 Luísa Sonza

2h Dilsinho

3h30 Dubdogz

DIA 3 - PALCO ATLÂNTIDA

17h50 Vera Loca

19h Priscilla Alcantara

20h30 Jovem Dionisio

22h Vitor Kley

23h30 Melim

1h Poze do Rodo convida Chefin

2h30 Mochakk

DIA 4 - PALCO PLANETA

18h30 Armandinho

20h Jão

21h30 Ludmilla

23h Luan Santana

0h30 Ivete Sangalo

2h Matuê & 30praum

3h30 Vintage Culture

DIA 4 - PALCO ATLÂNTIDA

18h30 Zaka

20h Comunidade Nin-Jitsu

21h30 Gilsons

23h Reação em Cadeia

0h30 Charlie Brown Jr 30 anos

2h Teto & WIU

3h30 Ariel B

SERVIÇO

Planeta Atlântida 2023

Quando: 3 e 4 de fevereiro

Onde: SABA (Avenida Interbalneários, 413, no Balneário de Atlântida, em Xangri-Lá/RS)

Ingressos: a partir de R$ 320 (meia-entrada no 5º lote), via Eventim

Classificação etária: 14 anos