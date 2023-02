SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pais e responsáveis buscaram as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) nesta quinta-feira (2), no primeiro dia de vacinação contra a Covid-19 para todas as crianças de seis meses a menos de 3 anos de idade sem comorbidades.

Até então, as vacinas para essa faixa etária estavam liberadas apenas para crianças do grupo de risco. Além das primeiras e segundas doses nos bebês, a capital iniciou também a vacinação com dose de reforço nas crianças de 5 a 11 anos.

A imunização nessa faixa etária é feita com as doses da Pfizer Baby, vacina da fabricante Pfizer indicada para o público mais jovem.

A procura na UBS Cambuci, na zona central, por exemplo, começou cedo. Até o meio-dia, segundo funcionários do local, dez crianças do público-alvo já tinham sido imunizadas.

A balconista Janaína Belarmino Dias, 28, levou o filho Theo, 1, para se imunizar.

"Eu estava acompanhando a liberação [da vacina]. Acho bem importante a da Covid pela proteção dele e para deixar a vacinação certinha, porque é o ideal. Aproveitei também para dar a vacina de um ano dele", disse.

O motorista Carlos Eduardo da Silva, 54, também levou o filho, Arthur, 2 anos e dez meses.

"Vim trazer para a primeira dose da vacina pela saúde dele e do próximo também. Eu recomendo que tragam logo os filhos para se vacinar e manter a todos nós saudáveis", afirmou.

O músico Marcelo Lavrador, 49, foi com a esposa até a unidade pegar um atestado de vacina para apresentar na creche da filha Nara, 2 anos seis meses, e aproveitou para imunizá-la.

A secretária Rita de Cássia Guimarães de Oliveira Vital, 61, estava com o neto Miguel, 11 meses. "Ele tomou a primeira dose na xepinha e eu já vim trazer para a segunda dose. É pela saúde dele, ainda mais que já teve a Covid. Semana que vem ele vai para a creche e a gente quer levar já vacinadinho, tudo em ordem. Já até agendei a terceira dose", disse.

A funcionária pública Jéssica Flausino de Melo, 41, levou o filho Benjamin Flausino, 1 anos e três meses.

"Ele tomou a primeira dose na xepinha, agora é a segunda. Acho importante para prevenir, ainda mais que meu pai faleceu de Covid. Eu recomendo aos pais que vacinem seus bebês porque a gente nunca sabe a reação que [a doença] vai dar em cada ser humano. Tem que vacinar, tem que manter as crianças vacinadas para prevenção. A vacina tá aí, tem que dar", afirmou.

"É muito importante a proteção das vacinas, estão todas em dia porque se não for assim as doenças vão voltar todas. Muita gente acha que a vacina vai fazer mal e não dá a importância que a vacina precisa ter", disse a auxiliar de enfermagem Camila Rodrigues Barbosa, 37, que levou a filha Maythe, 2, também para a segunda dose, depois de ter recebido a primeira na xepinha, em dezembro.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a capital recebeu novos lotes na última terça (31) que vão possibilitar a imunização de todos os grupos etários de crianças na rede municipal. Um total de 768 mil doses da Pfizer, incluindo Pfizer Baby e a vacina pediátrica, foi entregue para o município como parte dos programas Nacional e Estadual de Imunizações (PNI e PEI).

Segundo a prefeitura, o público-alvo esperado é de 367.439 crianças de seis meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias. Já para as mais velhas, são 812.426 crianças com 5 a 11 anos na capital.

VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA A COVID EM SÃO PAULO

Unidades Básicas de Saúde (UBSs): vacinação crianças, adolescentes e adultos - funcionamento das 7h às 19h

AMAs/UBSs Integradas: vacinação crianças, adolescentes e adultos - funcionamento das 7h às 19h

Megapostos: vacinação de adolescentes e adultos - funcionamento das 8h às 17h

