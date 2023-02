SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um vídeo feito por câmeras de segurança registrou o momento em que o aposentado José Simão, de 82 anos, foi arrastado por um trem na estação Uruguaiana, parte do metrô do Rio de Janeiro. O acidente aconteceu na tarde de 22 de outubro, mas as imagens vieram à tona apenas nesta quarta-feira (1), depois que a concessionária MetrôRio, responsável pela linha, enviou a gravação à Justiça.

Os advogados da família de José, que era militar aposentado, afirmam que o vídeo comprova uma falha "grave" no sistema de freios do trem. Nele, o homem corre para embarcar, mas acaba ficando com a mão presa na porta. O trem entrou em movimento ainda assim. Com a aceleração, a vítima caiu e acabou prensada no vão entre trem e plataforma, sofrendo traumatismos no tórax e abdômen.

"É incontroverso que o Sr. José Simão faleceu em razão de ter ficado do lado de fora da composição com parte do corpo preso na porta. As imagens apresentadas confirmam a dinâmica narrada na petição inicial, em que o Sr. José é arrastado e esmagado no espaço entre o trem e a plataforma. O argumento apresentado pelo MetrôRio confirma a grave falha no dispositivo de segurança das portas que permite a partida da composição com um ser humano preso", afirmou a nota enviada à reportagem pelos advogados Yannick Robert e Marcello Peral.

Ainda segundo os defensores, as imagens são uma "confissão" de que o mecanismo de segurança do vagão não identificou o corpo do aposentado como um "obstáculo", exigindo "urgência" na mudança de seu sistema. O MetrôRio apresentou o vídeo com as cenas do acidente apenas após determinação da Justiça.

Marcello Peral também explicou que o formato do túnel na estação Uruguaiana, com uma leve curva na própria plataforma de embarque, acabou contribuindo para os ferimentos do idoso.

Em nota, o MetrôRio informou que colabora com as investigações da Polícia Civil, "cedendo todas as informações e imagens necessárias para a devida apuração do acidente". A empresa informou, ainda, que se colocou à disposição da família para "oferecer o suporte que fosse necessário".