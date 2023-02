SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ação da Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (2) resultou na prisão de dez pessoas -cinco homens e cinco mulheres- e na apreensão de um adolescente por suspeita de atuar direta ou indireta no tráfico de drogas na cracolândia, no centro de São Paulo.

As prisões temporárias ocorreram fora do fluxo, como é chamada a aglomeração de dependentes químicos. Entre os detidos estava uma mulher grávida, que seria usada para realizar o transporte dos entorpecentes sem chamar a atenção, segundo a polícia. Após a prisão ela entrou em trabalho de parto e foi levada a um hospital. A prisão dela será revogada por questão humanitária.

A operação chefiada pelo Denarc (Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico) também apreendeu dois veículos que seriam usados no transporte das drogas. Também foram encontrados R$ 15 mil, drogas como crack e cocaína, celulares, balanças de precisão e anotações de contabilidade.

A investigação apontou que a facção PCC (Primeiro Comando da Capital) está ligado às vendas na região. Uma das conversas monitoradas indicam que o grupo criminoso proibiu a venda da droga K9, uma espécie de maconha sintética.

Segundo a polícia, a droga está proibida desde o dia 1º por trazer graves sequelas aos usuários. Ela age de forma mais intensa no organismo em comparação à maconha natural.

Segundo o diretor do Denarc, Ronaldo Sayeg, as prisões ocorreram na região central, em nove pontos, chamados de laboratórios.

O Denarc não atuava na cracolândia desde o início da Operação Caronte, coordenada pela delegacia seccional centro, em meados de 2021. A Caronte teve fim em dezembro de 2022, poucos dias antes de seu mentor, o delegado Roberto Monteiro, ter sua exoneração do cargo de seccional formalizada. A troca foi uma das mudanças realizadas pelo governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) na política para a região.

Monteiro foi substituído por Jair Barbosa Ortiz, que era diretor do Departamento de Polícia Judiciária de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo.

Na primeira operação na área sob a nova gestão, por exemplo, a Polícia Militar voltou a atuar e dispersou usuários de drogas que estavam na rua Vitória, em Campos Elíseos, com bombas de gás lacrimogêneo.