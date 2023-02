SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De olho em sua reeleição e cobrado pelos problemas de zeladoria em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) tem feito cobranças em reuniões e tomado decisões enérgicas, e dois subprefeitos foram exonerados somente nesta semana.

Nesta quarta-feira (1º), Carlos Alberto Getulio deixou o cargo de subprefeito da Capela do Socorro, na zona sul da capital, duas semanas após sua nomeação. Um dia antes, Nunes já havia exonerado Richard Haddad Junior, da subprefeitura de Pinheiros, na zona oeste, conforme decreto publicado no Diário Oficial da Cidade.

"Demiti o subprefeito da Capela do Socorro porque passei numa praça na segunda-feira, tinha uma equipe cortando grama. Na terça e na quarta, a mesma equipe na mesma praça. Exonerei ele e a CPO [Coordenadoria de Planejamento e Obras]", disse Nunes em entrevista, nesta quinta (2).

Em relação à demissão de Haddad Junior, o prefeito foi ainda mais ríspido na resposta.

"No sábado, eu estava na rua Tenente Negrão [no Itaim Bibi] e estava o bueiro todo entupido. É óbvio que aquele bueiro não era limpo há muito tempo. Se um subprefeito não consegue olhar um bueiro, ele não serve para ser subprefeito", afirmou. "Qualquer subprefeito ou secretário que não tiver capacidade eu vou trocar, porque é minha obrigação", acrescentou.

Para substituir os subprefeitos demitidos, Nunes designou Claudio Schefer Jimenez para Capela do Socorro e Leonardo William Casal Santos para Pinheiros.

As baixas ocorreram após Nunes expor, em um vídeo, o entupimento de um bueiro no Itaim Bibi, bairro sob responsabilidade de Pinheiros. No vídeo, o chefe do Executivo ainda manda um recado para todos os subprefeitos.

"Senhores subprefeitos, se eu consigo olhar os bueiros entupidos, os senhores, por favor, façam uma verificação em todos os bueiros na sua região, da sua subprefeitura", afirmou Nunes.

Na terça (31), mesmo dia em que Haddad Junior fora exonerado, a subprefeitura de Pinheiros publicou em sua rede social imagens de uma equipe realizando um serviço de limpeza de bueiro e galeria com a seguinte mensagem: "A desobstrução de bueiros e galerias acontece todos os dias na nossa região [...] o trabalho intensificou por conta do Plano de Chuva".

Nesta quinta, o prefeito ironizou a situação. "Foi muito bom [ter feito as críticas e o alerta], porque domingo e segunda eu vi todo subprefeito abrindo tampa de bueiro, limpando e pegando até na pá."

Além das demissões ao longo desta semana, Nunes fez reunião com o secretariado e ressaltou que, durante o Carnaval, as subprefeituras deverão contar com a totalidade do seu efetivo para realizar o serviço de zeladoria. Para servidores de outras pastas, será ponto facultativo os dias 20 e 21 de fevereiro -segunda e terça, respectivamente.

Dados da ouvidoria da prefeitura apontam que a Secretaria das Subprefeituras foi a que mais recebeu manifestações em 2022, com uma média de 435 relatos da população. No ano anterior, a pasta havia ficado em segundo lugar, atrás da Secretaria de Educação, com uma média de 407 registros.

São Paulo possui 32 subprefeituras, que administram os 96 distritos do município. A de Pinheiros entrou para a lista das dez mais reclamadas em 2022, atrás de Lapa, Sé e Penha.