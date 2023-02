Três trabalhadores ficaram feridos hoje (2) ao serem atingidos por um guindaste no barracão da Escola de Samba Tom Maior, na Fábrica do Samba, no bairro Barra Funda. Segundo o Corpo de Bombeiros, um deles teve fratura exposta na perna e foi transportado de helicóptero para o Hospital das Clínicas.

Outro homem, de 27 anos, teve contusão no ombro e ferimentos na orelha e foi levado ao Pronto Socorro de Santana. A terceira pessoa atingida, de 22 anos, teve um ferimento no rosto, contusão no ombro esquerdo e na perna e foi encaminhada ao Pronto Socorro Penteado.

A Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo informou que as pessoas atingidas pelo guindaste prestavam serviço para a Tom Maior. O galpão onde ocorreu o acidente é de uso exclusivo da agremiação e é usado para produção das alegorias.

A entidade informou que, os galpões da Fábrica do Samba têm equipamentos de proteção e que os prestadores de serviços e artistas são “devidamente orientados a executar suas atividades em segurança”.

“Toda a assistência necessária foi prestada pelo Corpo de Bombeiros e os prestadores de serviço foram prontamente socorridos e encaminhados ao hospital”, diz a nota. A entidade informou ainda que “está prestando toda a assistência aos trabalhadores e seus familiares”.

Tags:

Acidente de Trabalho | Geral | Tom Maior