SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ataque de um tucano a um ninho de pássaros deixou uma família que aproveitava um dia de piscina em Minas Gerais em estado de choque. O registro foi compartilhado inicialmente no TikTok, mas também repercutiu em outras redes sociais desde quinta-feira (2), já que muita gente não sabe que o bicho também se alimenta de outras aves.

No início do vídeo, as pessoas observam um tucano que pousou no telhado do sítio da família. Uma delas diz que ele é "maravilhoso" e comenta sobre o tamanho do seu bico. Porém, logo são surpreendidas quando percebem que a ave "está comendo uns 'trens' lá em cima", próximo a um ninho de outros pássaros.

Inicialmente, a família pensa que ele está apenas se alimentando do que a mãe havia colhido para os filhotes, mas se dá conta de um ataque mais grave: o tucano desfaz a morada dos passarinhos e abocanha um deles.

A reportagem conversou a terapeuta ocupacional Carina Araújo Coelho, de 25 anos, que gravou o vídeo. Ela contou que o registro foi feito em novembro do ano passado no sítio da família em Matheus Leme (MG), mas que só resolveu publicar no TikTok na quinta.

"Lá costumam ir vários passarinhos diferentes, mas foi a primeira vez que apareceu um tucano! Como a gente nunca tinha visto um por lá, decidimos filmar", relembrou Carina.

"A gente foi tentando entender se [o tucano] estava pegando fruta, se estava destruindo o ninho. Mas quando ele pegou o passarinho foi um choque total! Gritamos em pânico e fomos pegos desprevenidos", contou Carina.

Na legenda, a jovem brinca dizendo que é o "início de um pesadelo". Desde então, os familiares sempre mencionam o episódio do ataque do tucano quando se encontram.

Por isso, Carina resolveu editar o vídeo e colocar uma narração divertida de Galvão Bueno, disponível no aplicativo, e encaminhar no grupo de WhatsApp da família.

"Pedi para postar no TikTok. [...] Tinha 40 seguidores lá, então nunca imaginei que ia ter esse alcance", contou a terapeuta ocupacional.

Com a repercussão, ela diz ter recebido opiniões sobre como deveria ter reagido durante o ataque ao ninho. "Tiveram comentários no vídeo de pessoas falando que deveríamos ter tacado pedra, chinelo, água? Mas por mais que seja chocante, é algo da natureza mesmo", diz Carina.

"Ninguém teria coragem de tentar machucar ele, então foi só gritaria tentando espantar", falou Carina.