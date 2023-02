SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cinco pessoas ficaram feridas na madrugada deste sábado (4) após a laje de uma casa noturna desabar no Jardim Guaio, em Suzano, região metropolitana de São Paulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, sete viaturas foram até a casa noturna, na rua 7 de setembro. O helicóptero Águia, da Polícia Militar, chegou a ser acionado. A Defesa Civil e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também estiveram no local do acidente.

Entre os feridos estão quatro homens e uma mulher, com fraturas nos braços e nas pernas, socorridos para hospitais de Suzano e Ferraz de Vasconcelos.

"[Na] ocorrência, apesar de dramática, todas as vítimas estavam conscientes", publicou os bombeiros no Twitter.

Imagens divulgadas pela corporação mostram parte do teto caído com muito entulho no chão, próximo ao bar da casa noturna.

A reportagem ligou para o telefone da casa noturna indicado em uma de suas redes sociais, mas a chamada não completou.

A polícia não havia informado as causas do acidente até a publicação desta reportagem.