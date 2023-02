RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O primeiro fim de semana de fevereiro movimenta o Rio de Janeiro em clima de pré-Carnaval. Mais de 50 blocos autorizados pela prefeitura saem em cortejo neste sábado (4) e no domingo (5).

Neste sábado, o bloco Desliga da Justiça, fundado em 2009, reuniu centenas de foliões na praça Tiradentes, no centro, com trio elétrico parado. Foi a primeira vez do bloco na região central, após desfilar por uma década na praça Santos Dumont, na Gávea, zona sul da cidade.

A nutricionista Emmanuelle Leone, 34, saiu de Salvador para curtir o primeiro fim de semana de fevereiro no Rio de Janeiro. Acompanhada de amigos e de familiares, ela planejou blocos e festas ao longo do fim de semana.

"Vou curtir o pré-Carnaval no Rio e o Carnaval na Bahia. Vou embora na próxima segunda-feira, então pretendo emendar um bloco no outro", disse a nutricionista.

Fantasiado de Netuno, o empresário Alexandre Nogueira, 51, foi ao desfile do Desliga da Justiça e celebrou o período de pré-Carnaval, considerado por ele até melhor do que o Carnaval oficial.

"O pré é melhor porque não é tão cheio, a gente consegue curtir em paz. Eu sou do tipo organizado, que faz planilha e se planeja para cada bloco", diz.

Na zona sul, os foliões tomaram as pistas da lagoa Rodrigo de Freitas durante a passagem do bloco Spanta Neném, que vai dos sucessos do pop nacional aos sambas-enredo que marcam a história do Carnaval. A estilista Ana Flávia Luzzi, 31, levou os filhos Dom, 3, e Rita, 6, para curtir o sábado no bloco de pré-Carnaval.

"É um bloco que não ocupa a rua, então não é caótico. A lagoa é arejada, fica perfeito para trazer os filhos", afirmou.

Empresários, os namorados Felipe Mendonça, 26, e Rodrigo Huss, 24, de Minas Gerais, aproveitaram a viagem a trabalho para curtir ao menos um bloco no fim de semana.

"Tivemos a sorte de pegar um fim de semana lindo na cidade, com sol e bloco. O calor não atrapalha, só acrescenta na experiência", celebra Huss.

O Rio conta com um esquema especial de trânsito para a saída dos blocos, com 165 profissionais escalados por dia de evento, entre agentes da CET-Rio, guardas municipais e apoiadores de tráfego. Já a Companhia de Limpeza Urbana (Comlurb) mobilizou 264 garis para trabalhar somente na zona sul, durante a passagem dos blocos no sábado e no domingo.

Ao todo, a Prefeitura do Rio cadastrou 415 blocos, com 456 desfiles, em todas as regiões da cidade.

O desfila mais aguardado do fim de semana é o bloco da cantora Lexa, que deve atrair uma multidão no centro da cidade neste domingo (5).