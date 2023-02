SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma jovem de 28 anos foi encontrada morta dentro de um carro na avenida Arquiteto Vilanova, no bairro Sapopemba, zona leste de São Paulo. O nome da vítima não foi divulgado.

A polícia encontrou a jovem na tarde de sexta-feira (3).

A Secretaria de Segurança Pública diz em nota que a jovem estava no banco do passageiro dianteiro em um Jeep Renegade cinza com machucados parecidos com facadas. A polícia pediu perícia para o caso.

O carro foi apreendido, e o caso foi registrado na delegacia como homicídio no 69º DP (Distrito Policial).