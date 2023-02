SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A funcionária pública Bianca Maria Almeida Florindo, 28, morreu na última quarta-feira (1º) após ser atropelada em Porciúncula (RJ) pelo prefeito da cidade de Tombos (MG), Tiago Dalpério, 39.

Bianca tentou desviar de um cachorro na via e caiu no chão, entre as cidades de Porciúncula e Natividade, segundo testemunhas. Ela voltava de moto de Itaperuna (RJ) na RJ-220, no início da noite.

A vítima teria machucado o pé e a coluna na queda e recebia atendimento da Polícia Militar, quando foi atingida pela caminhonete guiada por Dalpério.

O prefeito fugiu em seguida sem prestar atendimento, segundo os relatos. Ele diz que se apresentou espontaneamente à polícia, mas não comentou publicamente sobre o acidente.

O caso é investigado como homicídio culposo, agravado por omissão de socorro. Em nota, a assessoria de imprensa da Polícia Civil do Rio de Janeiro diz que o carro envolvido no acidente foi apreendido e uma perícia foi feita no local.

Dalpério foi ouvido, mas não chegou a ser preso. Outras diligências estão em andamento para esclarecer os fatos, informa o órgão.

Depois de atropelar Bianca, o prefeito ainda participou de uma sessão solene na Câmara Municipal de Tombos, antes de ir à delegacia.

A mãe de Bianca disse que ouviu que a filha havia sofrido um acidente de moto, mas estava bem. Ao chegar ao hospital, Neusa Almeida Florindo, 54, soube que o estado era grave.

Neusa declara que ouviu dos policiais que Tiago Dalpério estava em "alta velocidade". O veículo teria arremessado a vítima "por 20 ou 25 metros."

Ela chegou a ver Bianca no quarto do pronto-socorro já sem vida. A funcionária pública deixa Maria Antonela, sua filha de 4 anos.

A família de Bianca Florindo pede a cassação do mandato e a prisão do prefeito de Tombos

Bianca Florindo era funcionária da Prefeitura de Porciúncula. A administração municipal divulgou uma nota de pesar nas redes sociais após a "perda irreparável".

O enterro de Bianca aconteceu na quinta-feira (2), em um cemitério de Porciúncula. Após a morte dela, um grupo de manifestantes realizou um protesto na sexta-feira (3) em frente à sede da Prefeitura de Tombos.

Dalpério publicou em suas redes sociais neste sábado (4) uma nota de esclarecimento. Ele afirma que, "após tomar conhecimento acerca dos fatos, se apresentou espontaneamente" na delegacia e "prestou esclarecimento".

Na mesma publicação, o prefeito de Tombos escreveu que "Deus sabe de toda a verdade, e a verdade vai prevalecer."

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Tombos, mas não teve retorno até a publicação desta reportagem.

Segundo Neusa, Dalpério ainda não entrou em contato com a sua família. "Ele não tem coragem de falar com uma mãe que sofre", afirma.