SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A sensação térmica chegou aos 58ºC no bairro Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro, na tarde deste sábado (4), sendo, pelo menos, o recorde deste verão. A informação é do Alerta Rio.

Em um dia de muitíssimo calor, a menor sensação térmica foi de 40,3ºC, registrada em São Cristóvão, na região central. Além das praias lotadas, a cidade recebe neste final de semana mais de 50 blocos, autorizados pela prefeitura, em clima de pré-Carnaval.

A chamada sensação térmica é um índice que foi criado para representar como uma pessoa se sente na prática. Trata-se de uma estimativa, pois nem sempre olhar a temperatura que os termômetros marcam ajuda a saber se vamos passar calor ou frio ao sair de casa.

Uma das maneiras de calcular esse índice é levando em conta a umidade. Quando o tempo está quente e demasiadamente úmido, a sensação térmica é maior do que o termômetro marca. Se a umidade estiver baixa, a sensação térmica vai na mesma direção.

Com a sensação térmica se aproximando dos 60ºC, a temperatura máxima, neste sábado, chegou a 41,1ºC, diz o Alerta Rio. Foi a mais alta na capital fluminense neste ano.

A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para este domingo é 24ºC de mínima e máxima de 35º, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde e à noite.

Segundo o Alerta Rio, que fornece uma previsão de cada região da cidade, a zona norte terá a mais alta máxima, de 38º, enquanto a zona sul, 33ºC. Nas áreas Centro/Grande Tijuca; Barra/Jacarepaguá e Oeste, a máxima será de 37ºC.