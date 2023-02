ECONOMIA

Lula avalia isenção do IR neste ano para quem recebe até 2 salários mínimos.

Brasil sob Lula vai na contramão de novo ânimo global.

MUNDO

EUA derrubam balão chinês acusado de espionagem após escalada de tensões diplomáticas. Biden ordenou na quarta que o artefato fosse abatido; Pentágono recomendou esperar até que ele chegasse em águas abertas.

Pentágono detecta 2º balão da China no céu da América Latina.

POLÍTICA/

Combate à corrupção não pode ser instrumentalizado pela agenda política, diz ministro da CGU/ Vinicius Marques de Carvalho defende ampliar transparência e pretende uniformizar aplicação da Lei de Acesso à Informação.

MERCADO

Como o garimpo ilegal 'esquenta' ouro de terras indígenas no Brasil. Anacrônica, regulação da atividade tem brechas e normas como nota fiscal apenas em papel.

COTIDIANO

Governo recebe informações sobre saídas espontâneas de garimpeiros da terra yanomami. Movimentos foram detectados por serviços de inteligência, equipes em área, sobrevoos e associações indígenas, diz Sônia Guajajara.

COTIDIANO

Polícia encontra em padaria de SP leite destinado a famílias carentes. Sócio do estabelecimento em São Bernardo do Campo foi preso em flagrante pelo desvio de 23 embalagens de programa estadual.

POLÍTICA

Vereadora em SC é cassada por repúdio a gesto apontado como nazista feito por bolsonaristas. Integrante do PT foi julgada por quebra de decoro parlamentar e cassada por 10 votos a 1.

COTIDIANO

Adolescente morre após queda de trave em clube da zona oeste de SP. Acidente ocorreu no início da noite desta sexta-feira (3) em uma quadra da Hebraica, em Pinheiros.

MEGA

Concurso 2561 acumula e Mega-Sena deve pagar R$ 160 milhões na quarta (8). Ninguém acertou as seis dezenas da loteria neste ano, segundo a Caixa Econômica Federal.

GOVERNO BIDEN

George Santos também mentiu sobre produzir musical de Homem-Aranha, diz agência. Parlamentar, pressionado após invenções no currículo, citou a doadores envolvimento em espetáculo fracassado na Broadway.

ILUSTRADA

Governo vai alterar Rouanet e aumentar cachê de artistas, reduzido sob Bolsonaro. Instrução normativa deve aumentar ainda o valor que projetos podem captar com patrocinadores.

MÚSICA

Grammy pode ter redenção de Beyoncé e abertura com Anitta e Bad Bunny. Premiação, que acontece neste domingo (5), segue cartilha enquanto dá visibilidade inédita para o hemisfério sul.

MERCADO

'Quanto maior, melhor': mercado de iates vive boom no Brasil. Setor tem fila para modelos que custam até R$ 55 milhões.

COTIDIANO

Para se destacarem no Carnaval, foliões investem em roupas exclusivas e em acessórios de R$ 1.000. A duas semanas da folia, lojas estão com estoque esgotado; tops podem chegar a R$ 380.

VERÃO

Orlando brasileira, Olímpia bate recorde de turistas e impulsiona setor com novas atrações. Propostas como reviver as icônicas Noites do Terror do Playcenter na cidade paulista estão nos planos do turismo local.