RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O namorado da pastora e ex-deputada federal Flordelis usou as redes sociais para se declarar a ela, que faz aniversário de 62 anos neste domingo (5). Flordelis foi condenada a 50 anos de prisão por ter sido apontada como a mandante do assassinato de seu marido, o pastor Anderson do Carmo.

O produtor musical gospel Allan Soares, 27 anos, namora Flordelis há cerca de 2 anos -o relacionamento foi iniciado quando ela já era apontada como a responsável pela morte de Anderson, em junho de 2019.

Hoje ele postou uma foto com a pastora, acompanhada de um texto celebrando seu aniversário.

"Hoje é aniversário dessa mulher que transformou a minha vida. Uma mulher forte, guerreira, incrível e quem eu me apaixono todos os dias. Estamos a praticamente 1 ano e 6 meses sem o convívio, mas como é bom poder, depois de Deus, cuidar de você mesmo de longe. Essa luta não vai nos fazer parar, vai passar! Eu te desejo vida, saúde, muita saúde e que Deus continue te abençoando e te sustentando. A volta por cima vai chegar e está próximo. Deus vai nos surpreender.", disse Allan Soares, namorado de Flordelis.

E mesmo com todas as nossas diferenças, posso dizer que Eu Te Amo, Flordelis!

Flordelis foi condenada em novembro de 2022, após uma semana de julgamento em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

Os jurados a consideraram culpada por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada.

Também foi condenada Simone dos Santos Rodrigues, filha biológica, a 31 anos, 4 meses e 21 dias pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio e associação criminosa armada.

Os filhos afetivos Marzy Teixeira da Silva, André Luiz de Oliveira e a neta Rayane dos Santos Oliveira foram absolvidos de todos os crimes.

Flordelis está presa desde agosto de 2021, quando ainda era investigada pela Polícia Civil. Dois dias antes, Flordelis havia perdido o foro privilegiado ao ter o mandato de deputada federal cassado por 437 favoráveis, 7 contrários e 12 abstenções.