SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Garimpeiros tentam sair de território yanomami, São Paulo acumula queixas de sujeira e buracos, terremoto deixa mortos na Síria e Turquia e outras notícias para começar esta segunda-feira (6).

COTIDIANO

Garimpo na terra yanomami vive inflação no preço de voo clandestino e busca de fuga a país vizinho.

Controle do espaço aéreo e expectativa de ações de retirada fazem garimpeiros tentarem sair do território, inclusive para a Venezuela; Governador de Roraima intervém por invasores.

POLÍTICA

'Valdemar dizia que o Bolsonaro era burro', afirma Maria Christina, ex-mulher do presidente do PL.

Estabelecida em Miami, socialite dispara contra o ex-marido e outros figurões de República.

COTIDIANO

São Paulo acumula queixas de sujeira e buracos nas vias, mesmo com caixa cheio. Prefeitura diz que no ano passado reformou 33.482 poços e bocas de lobo e fez 131 mil reparos no asfalto.

POLÍTICA

Governadores atraem adversários e constroem bases folgadas nas Assembleias. BA terá deputados do PL aliados a governador petista; MS tem PT na base de governo do PSDB.

ESPORTE

Com vitória nos Emirados Árabes, Rayssa Leal unifica títulos mundiais. Brasileira já havia vencido a street league no ano passado e está perto das Olimpíadas.

COTIDIANO

Menina de 2 anos morre em Campo Grande após agressões, e mãe e padrasto são presos. Criança tinha sinais de espancamento e violência sexual; pai vinha denunciando maus-tratos havia dez meses.

MUNDO

Terremoto deixa ao menos 42 mortos na Síria e 15 na Turquia. Tremor foi sentido nas primeiras horas desta segunda-feira (6); dezenas de prédios foram destruídos.

POLÍTICA

Havan é condenada a indenizar ex-funcionária em R$ 50 mil por preconceito racial.

Operadora de caixa diz ter ouvido de chefe frases como "melhora essa cara para não ir para o tronco"; empresa não respondeu a pedidos de manifestação.

MUNDO

Ex-assessor acusa George Santos de assédio sexual dentro do gabinete no Capitólio. Homem encaminhou carta a Comitê de Ética da Câmara; deputado não comenta caso.

COTIDIANO

Pré-Carnaval em SP tem blocos sem autorização e foliões que pedem mais festas. Multidão fechou rua na Barra Funda e polícia foi chamada; na mesma região houve confusão com agendas.

MUNDO

Censo em Portugal revela que faxina é principal ocupação para brasileiros no país.

Oferta de vagas e flexibilidade atraem estrangeiros; em outro extremo, comunidade está no topo do ranking de vistos gold.

CULTURA

Beyoncé se torna a artista com mais prêmios da história do Grammy.

Cantora venceu três categorias, chegou a 31 no total e empatou com Georg Solti como mais premiada de todos os tempos.