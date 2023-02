SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A semana vai começar com céu encoberto e chuva na maioria dos estados brasileiros, segundo previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Nesta segunda-feira (6), o tempo fica aberto no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em parte do Paraná, no Sul do país. Também tem sol no norte e nordeste de Minas Gerais e do Espírito Santo, na Bahia, Sergipe, Alagoas e em Roraima.

Nos demais estados, o dia terá chuva e calor, com temperaturas máximas que oscilam nas capitais entre 27ºC, no caso de São Paulo, e 34ºC, em Boa Vista (RR).

Na capital paulista, a segunda-feira deve ser marcada por temporais de forte intensidade e volumes elevados de chuva, diz o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da prefeitura.

Segundo o órgão municipal, a passagem de uma frente fria pelo oceano, combinada com as áreas de instabilidade sobre o setor continental, potencializa a possibilidade de chuva forte a sobre região metropolitana de São Paulo.

"O solo bastante encharcado pelas precipitações dos últimos dias eleva o potencial para a ocorrência de alagamentos, deslizamentos de terra em áreas de risco, bem como possíveis transbordamentos de rios e córregos, além das rajadas de vento durante as precipitações, que podem causar quedas de árvores", alerta o CGE.

Na cidade de São Paulo, o sol volta na terça (7), mas chove todos os dias, ao menos até quinta (9). Há também queda de temperatura. Na quarta (8), por exemplo, a tendência de máxima é de 25ºC.

No Rio de Janeiro, também chove durante a semana, com previsão de trovoadas todos os dias, de acordo com o Inmet.

Na capital fluminense, a temperatura nesta segunda-feira deverá oscilar entre 24ºC e 29ºC, um contraste com os 35ºC de máxima neste domingo (5).

Na tarde de sábado (4), a sensação térmica chegou aos 58ºC no bairro Santa Cruz, zona oeste do Rio, sendo, pelo menos, o recorde deste verão. A informação é do Alerta Rio.

A chamada sensação térmica é um índice criado para representar como uma pessoa se sente na prática. Trata-se de uma estimativa, pois nem sempre olhar a temperatura que os termômetros marcam ajuda a saber se vamos passar calor ou frio ao sair de casa.

Uma das maneiras de calcular esse índice é levando em conta a umidade. Quando o tempo está quente e demasiadamente úmido, a sensação térmica é maior do que o termômetro marca. Se a umidade estiver baixa, a sensação térmica vai na mesma direção.

De acordo com a agência Climatempo, uma ZCIT (zona de convergência intertropical) provoca muita chuva do Amapá ao litoral norte do Nordeste.

Se o tempo fica instável na maioria do país, Porto Alegre só deverá ter um refresco na quinta-feira, quando a capital gaúcha pode ter pancadas de chuvas isoladas. Mesma assim, a previsão é de muito calor neste dia, com os termômetros alcançando até 34ºC,

Durante a semana, a temperatura máxima em Porto Alegre vai oscilar entre 32ºC e 35ºC, com vento fraco e umidade mínima de 30%.