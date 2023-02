SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora e ex-BBB Juliette participará do Carnaval de rua paulistano neste ano. Ela sairá com bloco Forrozin, comandado pela cantora Mariana Aydar, e apresentará ao público forrós consagrados e músicas de seu repertório no próximo dia 20.

Outra atração do cortejo será a cantora e compositora Anastácia, que é conhecida como a Rainha do Forró e já teve letras interpretadas por Gal Costa e Gilberto Gil. Esta é a primeira vez que o bloco reúne apenas mulheres como convidadas especiais.

Além do forró, ritmos nordestinos como xote, maracatu, afroxé, arrocha e axé serão explorados ao longo das mais de 70 músicas que integrarão o repertório do Forrozin de Mariana Aydar.

O cortejo será realizado na segunda-feira de Carnaval, a partir do meio-dia. A concentração ocorrerá no cruzamento entre as avenidas Ipiranga e São João, na região central da capital paulista, e a dispersão, em frente ao Theatro Municipal de São Paulo.