SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 58 anos morreu após ser baleado tentando fugir de um assalto no bairro do Jaraguá, na zona oeste de São Paulo.

Segundo a polícia, a vítima foi atraída até o local, na rua Mateus Fantini, após marcar um encontro com uma mulher em um aplicativo de relacionamentos.

Ele chegou ao local por volta das 21h e, cerca de 10 minutos depois, foi abordado por dois homens armados. Ele tentou fugir do local, mas foi baleado na cabeça e na mão, morrendo na hora.

Segundo testemunhas, a área é perigosa e já foi palco de outras abordagens semelhantes, que terminam com as vítimas levadas para cativeiros para fazer transferências bancárias. Pouco antes de morrer, a vítima foi avisada do perigo na região.

"Um rapaz passou e viu ele dentro do carro. Como é um carro desconhecido, falou: 'O que o senhor está fazendo aí?' Ele respondeu que estava esperando uma pessoa. Ele falou: sai daí, que é perigoso", contou uma moradora da rua, identificada como Maria José Andrade, em entrevista à TV Globo.

Segundo a Polícia Civil, câmeras de segurança da rua flagraram o momento da ação e estão sendo analisadas. Testemunhas do crime e pessoas próximas à vítima também serão ouvidas.

O caso foi registrado como homicídio no 72º DP e é investigado pelo DHPP (Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa). Ninguém foi preso até o momento.