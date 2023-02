SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um motociclista sofreu um acidente ao assediar uma mulher em uma rua do bairro Oficinas, em Ponta Grossa (PR). O caso aconteceu em 31 de janeiro, por volta das 7h, e foi registrado por câmera de segurança.

Nas imagens, o homem aparece acelerando pela rua, enquanto a vítima anda pela calçada, usando camiseta, boné e short de ginástica. Ao chegar perto da pedestre, o motociclista estica o braço e bate a mão na altura do bumbum da mulher, mas acaba se desequilibrando e cai logo em seguida.

A mulher reage colocando brevemente a mão sobre o bumbum, mas segue caminho, olhando algumas vezes para o motociclista caído. Apesar do acidente, ele consegue levantar e seguir viagem, dirigindo no sentido oposto ao que vinha no momento do assédio.

O suspeito foi identificado pela Polícia Civil do Paraná alguns dias depois do registro, graças à denúncia da pedestre. A moto dele foi apreendida "por ter sido utilizado na prática do crime". O vídeo do momento foi enviado à reportagem pelo delegado Maurício Luz.

"As investigações tiveram início a partir do registro do Boletim de Ocorrência e de informações trazidas pela vítima. Foi instaurado um inquérito policial e identificado o condutor da motocicleta e ele vai responder agora pela prática do crime de importunação sexual, com pena de até cinco anos de reclusão. Uma vez concluído o procedimento, ele vai ser encaminhado ao Poder Judiciário para que responda pelo crime que cometeu", afirmou o delegado.

A Polícia Civil do Paraná não divulgou as identidades da vítima e do suspeito.