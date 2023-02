SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo deve continuar registrando chuvas até o final da primeira quinzena de fevereiro, conforme mostrou boletim do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura.

Por conta de alagamentos pela cidade, a Prefeitura de São Paulo informou que o rodízio municipal de veículos está suspenso na tarde desta terça-feira (7). De acordo com ao CGE, no momento, há 29 pontos intransitáveis e um total de 43 pontos de alagamentos.

"Nós tivemos mais ocorrências de pontos de alagamento na cidade de São Paulo devido às fortes chuvas, às áreas impermeabilizadas [...] a maior intensidade que a gente pode observar da chuva foi na zona Leste, onde a chuva se concentrou mesmo", explicou o engenheiro do CGE, Hassan Barakat, em entrevista ao Brasil Urgente, da Band.

A capitão Kelly, oficial de operações do Corpo de Bombeiros, informou que foram mais de 100 chamados para ocorrências de enchente. Além disso, segundo os bombeiros disseram ao programa de TV, um corpo foi levado pela correnteza na região do rio Tamanduateí.

"Populares tentaram segurá-la, mas ela caiu neste rio. Nossas equipes estão tentando localizá-la", explicou a capitão Kelly.

Nos próximos dias, as chuvas devem ocorrer em forma de pancadas no fim de tarde. A cidade também deve seguir com o tempo abafado.

Com essa previsão, seguem os alertas para potenciais alagamentos, deslizamentos de terra, além de elevação do nível de água de rios e córregos, com chance de transbordamentos.

PREVISÃO PARA OS PRÓXIMOS DIAS

Conforme dados da Climatempo, porém, a chuva não deve dar trégua entre hoje e o dia 21 de fevereiro, quando a umidade do ar fica entre 67% e 90% quase todos os dias. A exceção fica para a terça-feira que vem, dia 14, que não tem previsão de chuva.

Nesta quarta-feira (8), a temperatura mínima fica em torno dos 19°C e a máxima pode chegar a 29ºC. O sol aparece entre muitas nuvens e podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite.

Na quinta-feira (9), a tendência segue a mesma. Os termômetros variam de 18°C a 30ºC, com índices de umidade do ar em torno de 67%. O cenário segue parecido no fim de semana.