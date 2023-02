SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A escritora e colunista da Folha de S.Paulo Djamila Ribeiro vai receber, na próxima quinta (9), a ministra das Relações Exteriores da França, Catherine Colonna, no Espaço Feminismos Plurais, na capital paulista. O encontro é organizado pelo Consulado-Geral da França em São Paulo.

Partiu da própria ministra o pedido para conhecer a escritora brasileira e o instituto criado por ela no ano passado. O Feminismos Plurais oferece acolhimento para mulheres com atendimentos jurídicos e psicológicos, entre outros serviços gratuitos.

"Nós vamos conversar sobre os direitos das mulheres. Ela vai conhecer os projetos que desenvolvemos no espaço e, depois, vamos discutir parcerias com o governo francês", diz Djamila.

Também vão participar do encontro a juíza Domitila Manssur, que vai falar sobre justiça e violência doméstica, e a diretora-executiva da organização Fundo Casa Socioambiental, Cristina Orpheo, que irá destacar ações de apoio às mulheres indígenas e quilombolas no campo.

Em 1º de janeiro, Djamila recebeu o prêmio Franco-Alemão de Direitos Humanos, na Embaixada da Alemanha em Brasília. Na ocasião, a escritora conversou com alguns ministros franceses que estavam no evento. "Quando a ministra Catherine Colonna soube do prêmio e do Feminismos Plurais, ela quis me conhecer e conhecer o espaço", diz Djamila.

Um dia antes, a ministra deverá se reunir com o presidente Lula (PT), em Brasília. Ela vem ao Brasil para preparar a visita que o presidente francês, Emmanuel Macron, planeja fazer ao país.