SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O temporal que castigou a capital paulista e parte da Grande São Paulo nesta terça-feira (7) deixou ao menos duas vítimas.

Segundo a capitã Kelly, oficial de operações do Corpo de Bombeiros, um homem foi carregado pela enxurrada na rua Fruta-de-Guariba, na Vila Industrial. Ele caiu no córrego do Oratório, na zona leste, que deságua no rio Tamanduateí.

A capitã disse que moradores da região tentaram salvá-lo, mas não conseguiram e ele acabou sumindo nas águas. Os bombeiros trabalham para tentar encontrá-lo.

Às 17h10, o Corpo de Bombeiros confirmou um outro caso, mas em Osasco. Um homem foi tentar atravessar a enxurrada na rua Flor de Lotus, na região da estação de trem de Quitaúna, da ViaMobilidade, caiu e foi levado pelas águas.

Até as 17h, a corporação disse ter recebido 13 chamados para quedas de árvores e 132 para enchentes, principalmente, nos bairros de São Miguel, Carrão, Cidade Ademar, Belém e Ipiranga.

Um desses chamados foi para tirar os alunos de uma perua escolar que estava presa na enchente na região de Itaquera.

Com a diminuição da intensidade da chuva, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo anunciou o fim do estado de atenção para alagamentos às 17h34, embora ainda houvesse 29 pontos intransitáveis e 13 transitáveis na cidade.