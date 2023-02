SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O bloco Tarado Ni Você, considerado um dos principais do Carnaval de São Paulo e que havia ficado de fora dos desfiles deste ano por perder o prazo de inscrição, foi confirmado na tarde desta terça-feira (7), após uma reunião entre seus organizadores e a Secretaria Municipal de Cultura.

A atração está prevista para o dia 18, sábado de Carnaval, das 9h às 14h, segundo a secretária Aline Torres. A concentração será na esquina das ruas Ipiranga e São João, na região da República, no centro de São Paulo, com encerramento no Theatro Municipal.

Segundo a secretária, outros nove blocos que também perderam a inscrição e recorreram deverão participar do Carnaval oficial de rua, que volta dois anos depois de ser interrompido por causa da pandemia de Covid-19.

Rodrigo Guima, um dos líderes do bloco, afirmou na semana passada à Folha de S.Paulo que houve uma falha e a inscrição não foi feita no cadastro da prefeitura, encerrado em novembro do ano passado. "Assumimos o erro, mas o bloco é maior do que isso", disse.

Também na semana passada, a secretaria afirmou em nota que todos os pedidos com inscrição tardia haviam sido negados para manter o princípio de isonomia. "Se abrirmos a inscrição agora, abre um precedente", disse Aline Torres na semana passada.

Há dez anos como um dos destaques da programação oficial na capital paulista, o Tarado Ni Você, que homenageia o cantor Caetano Veloso, tinha a previsão de atrair 150 mil foliões neste ano. No último desfile, em 2020, cerca de 100 mil acompanharam o bloco, segundo os organizadores.

"[O desfile do bloco] é muito importante para a cidade", afirmou Torres, sobre a inscrição feita, segundo ela, a partir de um pedido do próprio prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Os nome dos outros nove blocos beneficiados com a mudança não haviam sido o confirmado pela secretaria até a publicação desta reportagem.

No próximo fim de semana, 180 blocos irão desfilar. Entre os destaques, no sábado (11) estão Sargento Pimenta, Maluco Beleza (Alceu Valença), Casa Comigo e Bloco da Pocah. No domingo (12), a lista conta com Gambiarra e Chá da Alice, Bloco da Lexa, Monobloco, Domingo Ela Não Vai e Modo Surto, com Luísa Sonza.

A festa na cidade também acontece de 18 a 21 de fevereiro (Carnaval) e nos dias 25 e 26 de fevereiro (pós-Carnaval).

Ao todo, com as dez novas inscrições, cerca de 520 blocos estarão nas ruas em três fins de semana, sendo que ao menos 57 deles são estreantes.

A expectativa é de que até 15 milhões de pessoas participem do Carnaval paulistano, segundo estimativa da secretaria municipal.

Apesar de o prefeito enfatizar a descentralização dos cortejos, 52% sairão pela regiões central e zona oeste da cidade. Serão 68 blocos na zona leste, 101 na zona sul, 76 na zona norte, 145 na zona oeste e 121 no centro.