SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Esta terça-feira (7) foi caótica para os moradores da região metropolitana de São Paulo e de todo o estado do Rio de Janeiro. As fortes chuvas provocaram alagamentos e prejudicaram o transporte público. Uma criança morreu na capital fluminense e duas pessoas foram levadas pela enxurrada na capital paulista e em Osasco.

E o cenário pode ser repetir nesta quarta (8). De acordo com boletim do Inmet (Instituto Nacional de Metereologia), o alerta para temporais permanecerá até o início da noite desta quarta em uma faixa que engloba leste de São Paulo, sul de Minas Gerais e todo o estado do Rio de Janeiro.

Em São Paulo, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), há condições para mais temporais nesta quarta-feira porque linhas de instabilidade se formarão, em decorrência da combinação do calor com a umidade proveniente do oceano.

Alagamento nos arredores da avenida Corifeu de Azevedo Marques, no Butantã, região oeste da cidade de "Essas precipitações ocorrerão em forma de pancadas de chuva, com momentos de temporais, seguidas por raios, vento e granizo", afirmou o CGE.

O órgão da prefeitura recomenda que as pessoas mantenham atenção em áreas mais vulneráveis, pois haverá risco para transtornos principalmente em áreas mais vulneráveis.

O maior volume de chuva esperado não é na capital paulista, que deve ter 70 mm de precipitação. De acordo com o CGE, na região do Vale do Ribeira e de Itapeva, o acumulado pode atingir 150 mm.

Na sequência, a região de Campinas, a de Sorocaba e o Vale do Paraíba devem ter acumulado de até 125 mm. Já na serra da Mantiqueira e litoral norte, pode chover até 90 mm. Para a Baixada Santista, o acumulado previsto é de de 85 mm.

A média esperada para fevereiro só na capital, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), é de 246,2 mm.

No Rio, a previsão é de pancadas de chuva até o período da tarde. À noite, ainda pode chover, mais com menos intensidade e de forma isolada.

Com a possibilidade de temporais, os moradores das áreas de risco precisam ficar atentos aos alertas sonoros. O acionamento das sirenes indica perigo de deslizamento, e as pessoas devem se deslocar para os pontos de apoio estabelecidos pela Defesa Civil. Somente nesta terça, foram acionadas 113 sirenes na cidade.