- Prefeito do Rio pede que população evite circular sob chuvas fortes

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, pediu hoje (8) que as pessoas evitem circular pela cidade quando estiver chovendo muito. É que a cidade foi atingida ontem (7) por chuvas fortes, o que provocou mortes, alagamentos, queda de árvores e desabamentos de imóveis. A previsão para hoje é de mais tempestades.

Duas pessoas morreram no temporal das últimas horas no estado do Rio: um homem atingido por um raio na Região dos Lagos e uma criança de dois anos vítima de desabamento na zona norte da capital.

Na cidade do Rio, sirenes soaram em 113 comunidades para alertar sobre riscos de deslizamento de terra. Várias ruas ficaram alagadas e avenidas importantes foram interditadas na noite de ontem.

Transtornos

“Nós devemos ter mais chuvas hoje. A cidade voltou a um certo estágio de normalidade, mas é óbvio que a chuva de ontem trouxe muito lixo, provocou bolsões d’água, alagamentos e entupimento de galerias, então com a chuva de hoje a gente pode voltar a ter problemas. Evitem deslocamentos durante chuvas fortes, fiquem atentos às informações da imprensa e do Centro de Operações”, disse Eduardo Paes, em um vídeo publicado nas redes sociais.

A chuva forte invadiu prédios como o campus principal da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), na zona norte, e o edifício da Petrobras na rua do Senado, no centro da cidade.

Na Rua dos Inválidos, um casarão tombado pelo município foi atingido por desabamento parcial do imóvel vizinho. Ele integra o conjunto do antigo cortiço Chora Vinagre, tombado pelo Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH).

"Existe risco iminente de queda do imóvel, a Defesa Civil do município está vistoriando e iremos proceder com pedido de urgência para demolição parcial da estrutura a fim de resguardar a segurança de pessoas que moram e transitam no local, e, a partir daí, os proprietários do imóveis serão notificados e responsabilizados para que respondam aos órgãos públicos de forma adequada," afirmou Alberto Szafran, subprefeito do centro do Rio de Janeiro.

As chuvas também prejudicaram o abastecimento de água em 13 bairros na zona oeste da cidade. A concessionária Rio+Saneamento informou que o fornecimento foi reduzido devido a alterações na qualidade da água captada na estação de tratamento de Guandu.

O Colégio Pedro II, unidade federal, decidiu suspender as aulas diante da previsão de novas chuvas e também porque alguns funcionários e alunos ficaram presos em unidades escolares durante toda a noite.

*Matéria alterada às 11h59 para acréscimo de informações.

