SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ministro da Educação, Camilo Santana, informou nesta quarta-feira (8) que a divulgação dos resultados do Enem 2022 será antecipada para esta quinta (9). O exame é a principal porta de entrada ao ensino superior no Brasil.

Inicialmente, os resultados seriam divulgados na semana que vem, no dia 14. Com a mudança na data, os prazos para Sisu, Prouni ?programas do governo para acesso às universidades? serão antecipados também.

Camilo antecipou a data durante coletiva de imprensa do Censo Escolar 2022.

ENEM PASSOU POR CRISE

Durante o governo Bolsonaro, o exame enfrentou a pior crise do Inep, órgão responsável pela prova. Ao longo dos quatro anos, também foram divulgadas supostas tentativas de interferência nas questões.

O exame também enfrenta uma queda no número de inscritos. A edição de 2022 recebeu 3,4 milhões de inscritos, mas 2,3 milhões de candidatos fizeram, de fato, a prova.

Desde que tomou posse, Camilo afirma que sua gestão vai focar em aumentar a credibilidade do Enem. Sob Bolsonaro, o instituto responsável pelo exame teve mais de quatro presidentes e servidores do Inep denunciaram falta de caráter técnico.