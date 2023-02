SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um médico está sendo investigado após uma paciente relatar ter sido vítima de abuso sexual durante uma consulta. O caso ocorreu nesta terça (7), na Unidade de Saúde Centro Araucária (PR).

A vítima é maior de idade e trabalha na Secretaria Municipal de Saúde, segundo a prefeitura. O médico foi afastado do trabalho após a denúncia.

A Polícia Civil informou que está investigando o caso, que está sob sigilo. Não há informações sobre como teria ocorrido a violência.

"A Polícia Civil recebeu todos os elementos de provas coletadas no momento da ação, fez a oitiva da vítima noticiante, bem como de outras testemunhas e do médico noticiado. Foi verificado que serão necessárias outras provas para perfeita apuração dos fatos haja vista que tenha a versão do médico e da paciente. Serão realizadas todas as perícias necessárias além da oitiva de outras testemunhas para podermos concluir o inquérito policial", disse o delegado Eduardo Kruger Costa.

O Conselho Regional de Medicina do Paraná informou que também está apurando o caso. "Contudo, ainda não recebeu documentos oficiais relativos ao caso ou recebeu denúncia formal por parte de paciente e/ou familiar", diz nota.

A Prefeitura ainda informou que a vítima está recebendo assistência e acolhimento por parte da coordenação da Unidade de Saúde, bem como da SMSA."

Os nomes dos envolvidos não foram divulgados e, por esta razão, a reportagem não localizou as respectivas defesas.