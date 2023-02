SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Conselho Regional de Biologia da 1ª Região, autarquia federal que tem entre suas atribuições a proteção do meio ambiente em São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, pede que os organizadores do festival de música eletrônica Piknik Électronik tenham "bom senso" e mudem o evento de local.

Com público estimado em 3.000 pessoas e com 12 horas de programação, o festival irá ocorrer no dia 4 de março, no Jardim Botânico da capital paulista. O local é administrado pela Reserva Paulista, que venceu a licitação para comandar o local por 30 anos, com investimentos obrigatórios de ao menos R$ 70 milhões.

O conselho afirma que o espaço é uma área de conservação ambiental e um fragmento remanescente da Mata Atlântica. "O som alto certamente causará uma perturbação na fauna. Quanta à flora, sofrerá o dano inevitável da circulação e pisoteamento por parte de tanta gente reunida", afirma a autarquia, em nota.

O conselho ressalta que não é contra o evento em si, "mas considera o local completamente inadequado".

"Essa mancha verde encrustada no mapa da cidade [Jardim Botânico] serve de abrigo para dezenas de espécies de animais, principalmente aves", segue ainda a nota. "O contato do homem com a natureza nesse tipo de ambiente não pode causar nenhuma perturbação, destruição ou influência sobre a fauna e a flora, cuja vida e bem-estar são prioritários."

Na semana passada, o deputado estadual de São Paulo Carlos Giannazi (PSOL) acionou o Ministério Público de São Paulo pedindo que o festival fosse cancelado.

No ofício enviado ao órgão, o parlamentar destacou que, ainda que o parque receba eventos privados, "são [do tipo] que não causam ruídos altos, como casamentos, festas, concertos de música clássica ou com volume moderado, nenhum destes com duração como a prevista, de 12 horas".

A organização da Piknik Électronik afirma que "a escolha do local vem ao encontro do propósito de despertar no visitante o respeito e a importância da natureza, suas causas e valores".

O festival diz ainda, em nota, que "não se trata de um festa rave e que o uso da área natural e seus resultados será realizado com total segurança ao patrimônio vegetal e arquitetônico existentes". E que o evento está de acordo com licença emitida pela Polícia Militar de São Paulo.

A Reserva Paulista afirma que o contrato de concessão para a gestão do espaço autoriza a "realização de diversas atividades", e que as equipes de operação da concessionária estão acompanhando a organização do evento para a garantir "que o uso da área seja feito com total segurança, respeitando e preservando todo o patrimônio vegetal e arquitetônico".