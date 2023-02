BELÉM, PA (UOL/FOLHAPRESS) - Um operário morreu esmagado por uma retroescavadeira, que atingiu o banheiro químico que ele estava. O caso ocorreu nesta quarta-feira (8) no canteiro de obras de uma mineradora localizada no município de Oriximiná (PA). O operador da máquina foi preso. A suspeita é que tenha sido uma reação dele à demissão.

De acordo com trabalhadores que estavam no canteiro de obras da Mineradora Rio do Norte, o homem que pilotava a máquina teria sido demitido e, por vingança, resolveu destruir o banheiro químico, sem saber que havia um trabalhador dentro dele.

De acordo com a mineradora, a vítima foi um trabalhador da terceirizada ACM Parceria. Ele chegou a ser socorrido pela brigada de emergência e encaminhado a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.

A empresa não confirmou se o motorista da retroescavadeira foi ou não demitido, nem se o acidente foi proposital, informou apenas que as circunstâncias do fato estão sendo investigadas e que está colaborando com as autoridades competentes.

A reportagem procurou a ACM Parceria, mas não teve retorno até o momento.

A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado, inclusive a informação sobre a suposta vingança. Ainda segundo a Polícia Civil, um homem foi preso em flagrante por homicídio culposo. Além disso, foram solicitadas perícias no local e estão sendo realizadas diligências para coletar mais informações sobre o fato.