SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As operações de desmonte do garimpo na terra yanomami, as pautas da reunião de Lula e Biden, o cenário de opressão e medo na Turquia e outras notícias para começar esta quinta-feira (9).

COTIDIANO

Governo dá início a operações para desmontar garimpo na terra yanomami, e Ibama destrói aeronaves. Ações começaram na segunda (6) e terão apoio de Funai e Força Nacional; Forças Armadas e PF também atuarão.

YANOMAMI

Fuga de garimpeiros da terra yanomami tem dias na mata, longos percursos de barco e trecho a pé. Invasores deixam território carregando o básico, como rede de dormir; governo iniciou operações para tentar desmontar o garimpo.

INFLAÇÃO

Lula contra Banco Central (BC) pressiona alimentos e ameaça sua popularidade. Discurso impacta dólar, que afeta mais a comida, em alta de 45% em três anos

GOVERNO LULA

Parlamentares falam em 'enquadrar' Campos Neto após reunião com Lula; Padilha nega fritura. Líder partidário afirma que ao menos oito integrantes da reunião da base endossam críticas ao BC.

ECONOMIA

Haddad pede saída de presidente do Banco do Brics, e Dilma pode assumir o cargo na China. Indicado no governo de Jair Bolsonaro, economista Marcos Troyjo, tem mandato de cinco anos e já chamou Lula de "presidiário".

GOVERNO TARCÍSIO

Governador de São Paulo veta redução de imposto sobre heranças e doações. Alíquota no estado continua em 4%; a mais alta do Brasil é de 8%.

CONGRESSO NACIONAL

Bancada evangélica fecha acordo para novo presidente após eleição frustrada. Deputados Eli Borges (PL-TO) e Silas Câmara (Republicanos-AM) vão revezar liderança por dois anos, com mandatos alternados de seis meses.

EXTERIOR

Biden vai discutir Guerra da Ucrânia com Lula, tema que divide os dois presidentes. 'Não é o momento para agir como de habitual', diz Autoridade do Conselho de Segurança Nacional americano.

EXTERIOR

Cidades na Turquia atingidas pelo terremoto vivem misto de opressão e medo. Ruínas de prédios, estradas intransitáveis e inverno rigoroso completam cenário de tragédia de regiões em luto.

MERCADO

Presidente da Marisa renuncia em meio a dívidas de quase R$ 600 milhões. Varejista anuncia reestruturação capitaneada por Galeazzi & Associados e BR Partners.

CULTURA

Fãs de 'Hogwarts: Legacy' são acusados de financiar transfobia de JK Rowling. Jogadores do título inspirado em 'Harry Potter' são linchados nas redes por supostamente apoiarem preconceito da autora.

EQUILÍBRIO

Anvisa alerta para falsificação de toxina botulínica; saiba como identificar. Casos foram detectados em lotes de dois produtos; especialista recomenda cuidado ao escolher profissionais.

TURISMO

Cultura caipira e natureza cativam turistas no Vale do Paraíba. Comidas da roça, modas de viola e Carnaval de rua descortinam um interior paulista onde o tempo não passou.

MUNDO

'Terrorismo do sushi' espalha ultraje nas redes sociais do Japão. Vídeos com jovens lambendo e tocando alimentos expostos em esteira giratória viralizam e causam indignação.

MUNDIAL DE CLUBES

Sem zebra em campo e com dois gols de brasileiros (Vini Jr. e Rodrygo), o Real Madrid venceu por 4 a 1 o Al-Ahly e se classificou para a final do Mundial de Clubes.