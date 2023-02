SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A diretora do iCS (Instituto Clima e Sociedade), Ana Toni, foi escolhida para chefiar a Secretaria Nacional de Mudanças do Clima do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

Economista e doutora em ciência política, ela aceitou o convite feito pela ministra Marina Silva e deve assumir o cargo nas próximas semanas, de acordo com o iCS.

Com uma longa trajetória de atuação em políticas públicas, ambiente, desenvolvimento sustentável e mudanças climáticas, fez parte de conselhos empresariais e instituições da sociedade civil.

Toni está há oito anos à frente do iCS, instituição filantrópica que apoia organizações dedicadas à causa climática no Brasil.

Antes, presidiu o Conselho do Greenpeace Internacional e dirigiu os braços brasileiros da Fundação Ford e da ActionAid. Também é fundadora do GIP (Gestão de Interesse Público) e integra a Rede de Mulheres Brasileiras Líderes pela Sustentabilidade.

Em seu discurso de posse, no início de janeiro, Marina Silva anunciou a recriação da Secretaria Nacional de Mudança Climática, que inclui departamento de política para o oceano e gestão costeira. O órgão também deve dar suporte ao Conselho Nacional de Mudança Climática e ao Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima.