SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O desabamento de parte de um imóvel de 4 andares, na madrugada desta quinta-feira (9), deixou duas jovens feridas em Inhaúma, na região norte do Rio de Janeiro.

As duas garotas, uma de 17 e outra de 15 anos, foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha.

Mesmo sob os escombros, a jovem de 17 anos conseguiu usar o celular para pedir ajuda.

A polícia investiga se este desabamento tem relação com o temporal que atingiu o Rio nesta terça-feira (7) e deixou a cidade em estágio de alerta 4 (do total de 5).

Na terça-feira, uma criança de 2 anos morreu após uma casa desabar em razão das fortes chuvas. O desabamento ocorreu no Morro Chácara do Céu, na Tijuca, também na zona norte do Rio.