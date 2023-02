SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles (PL-SP) lamentou nesta quinta (9) em participação no UOL Entrevista não ter conseguido "passar a boiada", mas afirmou que sua fala foi tirada de contexto.

"Infelizmente, não. [...] Minha fala na reunião ministerial, embora seja, por alguns, propositalmente manipulada, eu falei que todos os ministérios [...] do Brasil precisam, e já passou da hora, fazer um esforço muito grande de desburocratizar. [...] Isso que quis dizer com passar boiada, e se tivesse acontecido, Brasil estaria em situação muito melhor. Não tem nada a ver com a situação da Amazônia, é outra história, outro contexto", disse Salles.

Salles falou em "passar a boiada" em 2020. Ele foi gravado dizendo durante reunião ministerial em abril de 2020 que a pandemia de Covid-19 era a oportunidade do governo de Jair Bolsonaro (PL) de "passar a boiada" nas regulamentações ambientais.

"Estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid-19, e ir passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas. De Iphan, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de ministério disso, de ministério daquilo", disse. "Agora é hora de unir esforços".

Ex-ministro é investigado por suposto envolvimento com esquema de exportação de madeira ilegal. Salles ocupou o cargo entre 2019 e 2021, quando saiu em meio a denúncias que ele teria facilitado a exportação de madeira retirada de áreas de grilagem e dificultado a fiscalização. Ele nega qualquer ilícito.