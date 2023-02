SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um personal trainer de 31 anos morreu na noite desta quarta-feira (8) após ter um mal súbito durante uma partida de futsal no município de Tijucas, em Santa Catarina. A morte de Carlos Eduardo Santana foi confirmada pela prefeitura municipal.

De acordo com a administração municipal, o homem era atleta do bairro Areias e estava participando de uma partida de futsal na 18º Olimpíada Tijuquense quando passou mal. A FME (Fundação Municipal de Esportes de Tijucas) teria chamado o Corpo de Bombeiros, que levou o homem ao hospital de Tijucas, mas o homem não resistiu e morreu.

Nas redes sociais, a prefeitura lamentou a morte do personal trainer.

"A Administração Municipal de Tijucas e a FME lamentam profundamente a perda precoce deste jovem que tão bem representava seu bairro. Nossos sentimentos aos familiares, amigos, e demais integrantes da equipe Areias. Que Deus os conforte neste momento de profunda dor."

A prefeitura também anunciou a suspensão de todos os jogos da olimpíada por três dias "em respeito a todos os atletas que disputam a competição". As partidas serão retomadas na próxima segunda-feira (13).

"Até a segunda-feira, a FME vai reorganizar a tabela e, assim que possível, fará a divulgação do novo cronograma de jogos."

PERSONAL ERA YOUTUBER E DAVA DICAS PARA PERDER GORDURAS

Carlos tinha um canal no YouTube e dava dicas de exercícios, em especial para a queima de gordura. Entre os focos do canal do homem também estavam treinos de HIIT, que são atividades de alta intensidade.

"Mais um treino para vocês. Segunda-feira, vamos começar a todo vapor essa semana. Vem comigo aqui nos nossos 12 minutinhos, quatro exercícios, 40 segundo de execução e 20 de descanso. Estão preparados?", falava Carlos em um de seus vídeos.

O último vídeo do homem, publicado há seis meses, mostrava uma caminhada de frente para o mar "para relaxar a qualquer momento do dia".

Vanessa Oliveira, cunhada de Carlos, lamentou a morte e agradeceu o personal por ter feito a sua irmã feliz. O homem deixa uma esposa.

"Difícil em acreditar! A vida é um sopro!!! Obrigada, cunhado Carlos Eduardo Santana, por ter feito minha irmã feliz. Obrigada por você ter cuidado tão bem dela!! Obrigada por tudo!!! Vai em paz", escreveu.

De acordo com uma funerária local, o corpo de Carlos será enviado para São José dos Campos, no interior de São Paulo, onde ele morava anteriormente. O sepultamento deve ocorrer amanhã.