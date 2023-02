SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois homens que estavam em uma oficina mecânica foram assassinados a tiros na noite desta quarta (8), na zona sul de São Paulo. Um terceiro homem ficou ferido. O estabelecimento, cujo proprietário é um policial civil, fica no Parque Arariba, região do Campo Limpo.

O bairro é o mesmo onde a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) e um grupo rival conhecido como Pé de Pato têm travado uma disputa pelo controle da instalação clandestina de TV a cabo, o chamado "gatonet". Em meio ao conflito, o número de mortes disparou no distrito do Campo Limpo em 2022.

O ataque é investigado pelo DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa). Até a publicação deste texto não havia indícios de que as mortes tenham relação com a disputa.

Segundo informações do boletim de ocorrência, policiais militares foram chamados para o local pouco depois das 20h. No endereço, os PMs encontraram o corpo de Jefferson Sobral da Silva, 39, dentro da oficina mecânica.

Pouco tempo depois, um homem chegou ao local conduzindo um Honda HRV. Ele se identificou como policial civil e proprietário da oficina e relatou aos PMs que retornava do Hospital do Campo Limpo, onde havia deixado outras duas pessoas baleadas no ataque.

O dono da oficina ainda contou que um veículo preto passou pelo local e que seus ocupantes efetuaram vários disparos de arma de fogo. Segundo ele, dois indivíduos desconhecidos desembarcaram e atiraram em sua direção, que não foi atingido.

Câmeras instaladas na via corroboraram a versão. Ainda segundo o boletim de ocorrência, há registro da passagem de um veículo de cor preta, do tipo SVU, que para em frente à oficina. Na sequência, três pessoas desembarcam e passam a atirar.

Na cena do crime foram encontrados estojos de diversos calibres, entre eles de 762 e 556, utilizados em fuzis. Um dos homens socorridos no hospital, identificado como Antônio Luiz Sobral, 50, não resistiu aos ferimentos e morreu. Um terceiro baleado foi atingido no braço esquerdo.

Ainda no local, policiais civis foram avisados de que os suspeitos de terem cometido o crime estariam comemorando a ação em um imóvel a cerca de 2 quilômetros de distância. Os agentes então foram até o endereço informado, um bar, que estava vazio. Mas havia lá uma churrasqueira acesa, com carne ainda quente, segundo informações do boletim de ocorrência.

A polícia informou que foram coletadas impressões digitais da churrasqueira e de veículos que estavam estacionados nas proximidades, que teriam sido utilizados pelos suspeitos.