SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O grupo Tokyo venceu a licitação que concede o edifício Martinelli, localizado no centro de São Paulo, para exploração da iniciativa privada. O valor do contrato com a Prefeitura de São Paulo é de R$ 50 milhões e o prazo de concessão é de 15 anos.

O projeto prevê a instalação de um café no piso térreo, além de um museu e um restaurante no 25º andar. Já para o terraço, no 26º, 27º e 28º andares, o grupo pretende fazer um observatório e um espaço para shows, eventos, locações e mais um restaurante.

O contrato permite o uso de uma loja no piso térreo e do 25º, 26º, 27º e 28º andares, totalizando 2.570 metros quadrados.

A ideia é que o edifício recebe o público durante o dia para visitação e receba uma programação cultural no período da noite.

O grupo Tokyo é dono de outros empreendimentos na capital paulista, como a casa Tokyo, também na região central, o bar Alto, e a Peixaria Mitsugui, que deve reabrir em abril deste ano.

Inaugurado em 1929 pelo empresário italiano Giuseppe Martinelli (que construiu sua mansão no topo do prédio), o edifício homônimo foi o primeiro arranha-céu de São Paulo e, até 1947, o mais alto do país.

O prédio refletiu o boom econômico da capital no começo do século passado e abrigou, nas primeiras duas décadas, um hotel (São Bento), cinema (Cine Rosário), restaurantes, clubes, sindicatos, partidos políticos e até jornais.

Dos anos 1950 em diante, contudo, o edifício se transformou numa espécie de cortiço e, palco de crimes de grande repercussão, ganhou o noticiário policial. Foi preciso intervenção de militares para recuperar o edifício, com lixo acumulado até o alto dos fossos dos elevadores.

Em 1975, a prefeitura desapropriou e restaurou o imóvel. Desde a reinauguração, em 1979, ele voltou a abrigar escritórios, restaurantes e órgãos municipais.