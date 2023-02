SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma situação inusitada no Méier, no Rio de Janeiro, ganhou destaque nas redes sociais nesta semana. Em um vídeo publicado no Twitter, um cliente de um bar é derrubado por uma "onda" formada por um ônibus ao atravessar uma rua alagada. O caso ocorreu na terça-feira (7), quando a capital carioca enfrentava fortes chuvas.

Segundo o dono do estabelecimento, Jorge Vitória, o cliente, que é amigo dele, não ficou ferido. "Ele estava sentado em umas mesinhas bistrô que ficam do lado de fora, mas naquele dia colocamos pra dentro. Veio um ônibus, bateu água em uma comporta que fizemos para barrar e pegou ele", contou ele à reportagem.

Jorge diz que o problema com alagamentos na região é recorrente e que, por isso, decidiu colocar as comportas na frente do estabelecimento, para evitar danos maiores. "Fica um volume de água muito grande, uma bacia, e aí não tem escoamento necessário. A gente começou a colocar essas comportas para segurar a água. Naquele dia, tinha mais água fora do que dentro do bar."

As chuvas, segundo ele, começaram às 17h e a água só foi embora por volta das 21h30. "As pessoas ficaram ali falando que iriam esperar a água baixar, mas quando viram, não dava mais para sair. Tiveram que esperar."

Apesar do inconveniente, Jorge diz que todo mundo levou a situação na esportiva. "Disseram que ele levou um caixote no Méier, sendo que aqui nem tem praia", conta.

Como o caso ocorreu logo após a derrota do Flamengo para o Al-Hilal, na semifinal do Mundial de Clubes, ele conta as pessoas brincaram com o episódio. "E ainda brincamos que aquela água represada era o choro dos flamenguistas."

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura do Rio de Janeiro para saber se as autoridades estão cientes do problema de alagamento e aguarda retorno.