SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As duas pistas da serra das Araras, trecho da Via Dutra que liga São Paulo e Rio de Janeiro, foram interditadas após a queda de uma barreira no km 243 do sentido Rio de Janeiro, ou 225, para quem vai a São Paulo.

Segundo a CCR RioSP, que administra a via, o deslizamento ocorreu por volta de 2h49 desta sexta (10), e não há previsão de liberação, e o problema foi causado por fortes chuvas na região. A concessionária orienta motoristas a buscarem outras rotas e diz que há uma opção de retorno no local.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a alternativa para quem vai a São Paulo é utilizar a BR-101 (Rio-Santos). Quem vai pelo Rio deve optar pela RJ-127, que passa por Volta Redonda.

Nas redes sociais, quem está parado na região diz que passou a madrugada no trânsito. "Tô desde as duas da matina parado no caminho para Piraí. Tudo parado e ainda fecharam a serra das Araras", afirmou Douglas Souza.

A previsão para Piraí, segundo a Climatempo, é de pancadas de chuva nesta sexta (10) e durante o fim de semana.

Há exatamente um mês, em 10 de janeiro, uma queda de barreira também causou transtornos, com motoristas trafegando por uma pista adaptada para mão dupla, em interdição que durou mais de 16 horas até que as máquinas conseguissem liberar o local.