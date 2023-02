SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Após um hiato causado pela pandemia, o Carnaval volta às ruas de Salvador com números superlativos: serão ao menos 11 dias de festa a partir deste sábado (11) com 1.160 atrações gratuitas espalhadas pelos sete circuitos oficiais, além dos shows nos bairros e ilhas da capital baiana.

A cerimônia oficial de abertura de Carnaval de Salvador será na próxima quinta (16), a partir das 15h30, com o desfile de um trio elétrico aberto ao público comandado pela cantora Ivete Sangalo no circuito Barra-Ondina.

A programação de trios independentes neste dia inclui ainda Timbalada, Leo Santana, Cláudia Leitte, Saulo Fernandes e Ara Ketu em trios que vão desfilar com patrocínio da prefeitura. No centro da cidade, o circuito do Campo Grande será a passarela principal dos blocos de samba.

Mas o Carnaval já estará nas ruas antes mesmo da abertura. Os foliões vão invadir circuitos oficiais a partir deste sábado, iniciando um ciclo de festas até Quarta-feira de Cinzas.

Com um esquema mais tranquilo e próprio para crianças, o Fuzuê levará para o circuito entre Ondina e o Farol da Barra desfiles de bandas de sopro, percussão, grupos de dança e entidades culturais tradicionais como o Zambiapunga, Caretas de Acupe e Chegança dos Marujos.

No dia seguinte, 53 atrações desfilam no mesmo circuito no Furdunço, festa do pré-Carnaval na qual apenas carros de som e minitrios participam. A principal atração será o BaianaSystem, mas haverá desfiles de artistas como Armandinho, Gerônimo, Tuca Fernandes e Tonho Matéria.

Na terça-feira (14), o cantor Leo Santana vai comandar o Picopo e faz um desfile sem cordas no mesmo trecho entre Ondina e a Barra. No dia seguinte, será a vez dos bloquinhos acompanhados de fanfarras desfilarem entre o Farol da Barra e o Morro do Cristo.

A partir da quinta (16), serão sete dias de festa com o desfile de trios elétricos independentes, blocos de trio, blocos afros e afoxés em cinco circuitos oficiais, além de apresentações em palcos em dez bairros e três ilhas de Salvador.

A festa será encerrada na manhã de 22 de fevereiro, com o Arrastão da Quarta-feira de Cinzas. O desfile, aberto ao público, será comandado pelo cantor Bell Marques e tem patrocínio do governo do estado.

O circuito Barra-Ondina, que se tornou o mais cobiçado do Carnaval ao longo dos últimos anos, se mantém como palco central da festa. Em julho de 2022, a prefeitura ensaiou uma mudança para o bairro da Boca do Rio, mas recuou diante da insatisfação de parte dos artistas, empresários e o foliões.

"A prefeitura foi provocada para fazer um estudo sobre a possibilidade de mudança e avaliou que, neste momento, não era adequada essa mudança. Decidimos pela manutenção do Carnaval onde está", afirmou o prefeito Bruno Reis (União Brasil) na última terça (7).

Ao mesmo tempo em que a festa permanece na Barra, prefeitura e governo apresentaram iniciativas para impulsionar do Carnaval no Centro da cidade.

Reis apresentou uma programação que inclui nove palcos entre o Campo Grande e o Pelourinho, além de apresentações em trios na praça Castro Alves de artistas como Pitty e Davi Moraes.

O palco As Donas do Som, também na praça Castro Alves, terá apresentações de artistas de mulheres de fora do circuito do axé, com Márcia Castro, Tulipa Ruiz e Karol Conká. A Varanda da Folia, principal novidade no Campo Grande, terá apresentações de Larissa Luz, Liniker, Rachel Reis e Paulinho Boca.

O governo do estado estará à frente do Carnaval no Pelourinho, que contará com 115 apresentações de artistas. A festa terá como tema Eu Sou um Carnaval em Cada Esquina, homenagem a Moraes Moreira, ícone da MPB e dos trios elétricos que morreu em 2020.

"É o primeiro artista que cantou sobre um trio, demarcando o espaço da nossa cultura carnavalesca de trio elétrico", afirmou o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), ao falar sobre a homenagem.

Também haverá homenagens a outros artistas da Bahia que morreram nos últimos três anos, caso de Gal Gosta, Letieres Leite, Riachão e Zelito Miranda.

Por meio do edital Ouro Negro, o Governo da Bahia também destinou apoio de R$ 7,6 milhões para blocos afro, blocos de índio e afoxés, valor que será dividido entre 64 entidades carnavalescas, incluindo Olodum, Filhos de Gandhy e Ilê Aiyê.

Grandes estrelas do Carnaval vão celebrar suas efemérides particulares em 2023. Os cantores e compositores Carlinhos Brown e Luiz Caldas comemoram 60 anos de idade. As bandas Timbalada e É o Tchan celebram 30 anos na estrada.

Também serão comemorados os cem anos de nascimento de Osmar Macêdo (1923-1997), um dos inventores do trio elétrico ao lado de Adolfo Nascimento (1920-1978), o Dodô.

A expectativa é de ruas cheias e crescimento da economia que gira em torno da festa. A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Bahia prevê ocupação de 95% nos hotéis e pousadas da capital baiana durante o Carnaval, com forte demanda também no litoral norte.

A Central do Carnaval, que vende abadás para blocos e camarotes, tem movimento 7% maior em comparação com o mesmo período em 2020. A prefeitura estima um impacto de R$ 2 bilhões na economia da cidade.