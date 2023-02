SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chance de ver o cometa C/2022 E3 (ZTF) perto da Terra está chegando ao fim neste fim de semana no Brasil. Apelidado de cometa verde, por causa da cor da cauda, ele iniciou sua aproximação máxima do nosso planeta em fevereiro, a cerca de 42 milhões de quilômetros, nesta que pode ser sua última visita.

Nesta sexta (10) e durante o fim de semana ainda é possível observá-lo com a ajuda de algumas técnicas, como o uso de câmeras de longa exposição, binóculos e telescópios. Na semana passada, o cometa estava muito "baixo" no horizonte. Agora, fica mais alto e próximo de Marte no céu.

Outra opção é participar de algum evento de observação organizado por universidades e laboratórios de astronomia. Confira eventos presenciais e remotos para observação do cometa verde. Lembrando que, se o tempo estiver nublado, os eventos presenciais podem ser cancelados.

*

SÃO PAULO

O Parque de Ciência e Tecnologia da USP, na Água Funda, promove observação nesta sexta, com entrada gratuita. É preciso chegar ao local entre 17h e 18h, hora que começa o evento. Haverá equipamentos e monitoria para visitantes.

Endereço: avenida Miguel Estefno, 4.200, Água Funda.

Quando: nesta sexta (10), a partir das 18h. Chegada entre 17h e 18h, estacionamento no local.

No parque Ibirapuera, haverá evento de observação na Rosa dos Ventos, gratuito, e por ordem de chegada.

Endereço: parque Ibirapuera - Portão 8. Avenida República do Líbano, s/n, Ibirapuera

Quando: nesta sexta, entre 19h e 21h.

PARÁ

O Centro de Ciências e Planetário do Pará, da Universidade do Estado do Pará, realiza nesta sexta mais um dia de observação do cometa em Belém. A entrada é gratuita, e o sucesso da observação está sujeito às condições de visibilidade.

Endereço: av. Augusto Montenegro, s/n - Km 03 - Mangueirão, Belém.

Quando: nesta sexta (10), a partir das 19h.

ESPÍRITO SANTO

O Gaturamo Observatório Astronômico, da Universidade Federal dos Espírito Santo, realiza nesta sexta mais um dia de observação gratuita do cometa. O evento acontece no observatório, que fica no campus de Goiabeiras, das 19h às 21h.

Endereço: av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória.

Quando: nesta sexta, das 19h às 21h.

SANTA CATARINA

As atividades de observação acontecem até o próximo domingo (12) no Parque Astronômico Municipal Albert Einstein E=mc2, em Criciúma. Com entrada gratuita, os eventos começam sempre às 20h, com uma palestra. Em seguida, é hora de "caçar" o cometa no espaço com o uso dos telescópios no local.

Endereço: r. Aristides Bolan, 64 - Mina Brasil, Criciúma.

Quando: desta sexta até domingo, às 20h.

ONLINE

Para quem não vai aos eventos presenciais, haverá uma transmissão comentada do Observatório Nacional neste sábado (11), no canal da instituição no YouTube.